TV namigi: Skupaj naprej in Agata Christie – kraljica kriminalk

Četrtek, 11. novembra

Skupaj naprej, oddaja TV Slovenija in Pop TV o covidu 19: TV SLO 1 in Pop TV ob 20.00

Slo, 2021. Voditeljici: Erika Žnidaršič in Maja Sodja.

Največji slovenski medijski hiši RTV Slovenija in POP TV sta združili moči v skupni oddaji o covidu 19. Gre za prvi skupni projekt dveh največjih medijskih hiš v Sloveniji, ki sta se združili v konstruktivni želji po iskanju rešitev za izhod iz zdravstvene, družbene in psihološke krize, ki so naša realnost že skoraj dve leti, vrhunec pa dosega ravno te dni. Voditeljici oddaje Erika Žnidaršič in Maja Sodja bosta v skupnem studiu gostili številne goste, ki so s covidom povezani tako na strokovni kot tudi čisto osebni ravni. O tematiki bodo govorili s socialnega, zdravstvenega, ekonomskega in družbenega vidika ter gledalcem v dveh urah podali najširšo možno sliko o epidemiji in koronavirusni bolezni.

Agata Christie – kraljica kriminalk: TV SLO 2 ob 20.05

Queen of Crime: Agatha Christie. Nem., 2018. Režija: André Schäfer. Dok. odd. 55 min.

Agatha Christie (1890–1976) je avtorica sodobnega britanskega kriminalnega romana in velja za pisateljico z največ prodanimi knjigami in tudi najbolj prevajano pisateljico vseh časov. Spisala je 66 romanov in 14 zbirk kratkih zgodb, ki so jih prodali v več kot dveh milijardah izvodov. Med drugim je Agatha Christie življenje vdihnila znamenitima detektivoma Herculu Poirotu in gospodični Marple, bila pa je tudi emancipirana ženska, ki si ni nikoli dovolila, da bi jo spone angleške družbe utesnjevale. Dokumentarna oddaja je potovanje skozi njeno bogato življenje.

Odklenjen: Kanal A ob 21.50

VIKEND - Limitless - Odklenjen Foto Tvspored-service Tvspored-service

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Limitless. ZDA, 2011. Režija: Neil Burger. Igrajo: Bradley Cooper, Ro- bert De Niro, Abbie Cornish, Andrew Howard, Anna Friel. ZF film. 120 min.

Eddie bi rad napisal roman. A nima navdiha. Pravzaprav nima niti volje, da bi si umil lase. In zato nima več dekleta. Ko tava po mestu, sreča nekdanjega svaka in ta mu da tabletko, ki naj bi možganom pomagala izrabiti njihov potencial. Eddie jo vzame in postane nov človek. Spomni se vsebine knjige, ki jo je samo preletel pred leti, ko je čakal v vrsti, da bi kupil kondome. Čez noč se nauči novega jezika in čez noč napiše roman. A potem tableta popusti ... Za gledalca, ki se ne bo ukvarjal z luknjami v scenariju, bosta hiter tempo in Cooperjeva gizdalinska igra dovolj za zabaven večer.