Po izboru glasovalcev druga, na koncu peta

Konstrakta, srbska predstavnica na izboru za pesem Evrovizije, se je s pesmijo In Corpore Sano naposled uvrstila na peto mesto, čeprav je po izboru glasovalcev najprej pristala na odličnem drugem mestu. Že po drugem predizboru je vzbudila veliko zanimanje tujih medijev, nekdanja avstrijska zmagovalka Conchita Wurst ji je napovedala zmago, med prvih pet najzanimivejših jo je uvrstila tudi spletna stran Guardiana.

Ekscentrična glasbenica s pravim imenom Ana Đurić (42) je vzbudila mednarodno pozornost že takoj po zmagi na srbski Beoviziji z nenavadnim nastopom. Ta je spominjal na avantgardni performans, ki ga s kompulzivnim umivanjem rok lahko razumemo tudi kot reminiscenco na pandemijo in obsedenost z lepoto in čistostjo. Med številnimi medijskimi osebnostmi, ki so izrazile navdušenje nad izvirnim nastopom, je bila tudi hrvaška glasbenica Nina Badrić, ki je rekla, da je ni v zadnjih petnajstih letih nič tako navdušilo kot nastop Konstrakte in njena konceptualna zgodba. Naslov je navdihnil latinski pregovor Zdrav duh v zdravem telesu, idejo za nastop pa je Konstrakta dobila pri srbski umetnici Marini Abramović in njenem znanem performansu Umetnost mora biti lepa, umetnik mora biti lep.

Ekscentrična glasbenica je vzbudila pozornost že takoj po zmagi na srbski Beoviziji. FOTO: Nathan Reinds/EBU

Tekst, ki se začne z zdaj že razvpitim dvoumnim verzom Kakšna je skrivnost svetlečih se las Meghan Markle?, je napisala sama, potem ko je po boju z levkemijo preminil njen prijatelj Miroslav Ničić, kitarist zasedbe Zemlja gruva, v kateri je pred samostojno kariero nastopala tudi sama. Ničić je bil kot umetnik brez kartice zdravstvenega zavarovanja. Refren umetnica mora biti zdrava je zato predvsem kritika javnega zdravstva v Srbiji, z njim opozarja na nemogoč položaj umetnikov, ki so slabo plačani in podcenjeni in nimajo zdravstvene izkaznice, tako kot je še vedno demonstrativno nima tudi sama.

V oddaji 24 minut z Zoranom Kesićem na srbski televiziji je tudi posnetek srbskega patriarha Porfirija, ki pravi, da je »nekje v neki pesmi slišal vprašanje Kaj bomo zdaj? in da je pesem in vprašanje razumel tako, da poskušamo biti popolni predvsem navzven, biti slavni, lepi, močni, mladi in bogati. Na vprašanje Kaj bomo zdaj? pa nam odgovor lahko da Jezus Kristus.« Umetnica je rekla, da je pesem namerno abstraktna in da v njej lahko vsak najde svoj pomen. Je pa res, je dodala, da smo v »trenutku, ko v življenju pridemo do skrajne točke, popolnoma sami in da se takrat srečamo z vprašanji, ki so gotovo duhovne narave«.