Umrl je Alain Delon, francoska filmska legenda

Pri 88 letih se je poslovil Alain Delon, francoska filma legenda, ki je bil zvezda zlate dobe francoske kinematografije, znan po svoji vlogi močnega fanta na platnu v uspešnicah, kot sta Samuraj in Borsalino, poroča BBC. Kultnemu igralcu, ki je zaigral v več kot 90 filmih, se je že pred časom precej poslabšalo zdravstveno stanje.

»Umrl je mirno na svojem domu v Douchyju, obkrožen s svojimi tremi otroki in družino,« so zapisali v izjavi za tiskovno agencijo AFP in dodali, da je družina prosila za zasebnost. »Alain Fabien, Anouchka, Anthony in njegov pes Loubo so globoko užaloščeni, ker sporočajo, da je umrl njihov oče,« je v izjavi zapisala njegova družina.

Dalon leta 1984. FOTO: Georges Bendrihem/AFP

Delon, ki se v zadnjih 30 letih ni veliko pojavljal na filmskih platnih, se je leta 2023 znašel na naslovnicah časopisov, ko so njegovi trije otroci vložili tožbo zoper njegovo asistentko Hiromi Rollin, ki so jo obtožili nadlegovanja in groženj. Delonovi otroci so nato v medijih in na sodiščih vodili javno bitko in se prepirali o zvezdnikovem zdravstvenem stanju, ki je med drugim leta 2019 doživel možgansko kap.

Maja 2019 se je Delon zadnjič javno pojavil na rdeči preprogi, ko je na filmskem festivalu v Cannesu prejel častno zlato palmo.

Alain Delon je bil zvezda francoskega novega vala, ki si je s kombinacijo angelske lepote in hladne distanciranosti postal karizmatičen fatalni moški, nadvse prepričljivo pa je odigral vloge hladnokrvnih morilcev.

Kot kultni veljata med drugim njegovi vlogi v filmih V zenitu sonca (1960) ter Rocco in njegovi bratje (1960). Med pomembnejšimi veljata še vloga v filmu Samuraj Jean-Pierra Melvilla (1967) in Bazen (1969) v režiji Jacquesa Derayja.

Škandali

Pozornosti pa Delon ni vzbujal samo s svojim filmskim delom, ampak tudi s škandali, saj so ga povezovali s francoskim podzemljem, odmevna je bila tudi tako imenovana afera Marković. Delonovega telesnega stražarja, Srba Stevana Markovića, so namreč našli umorjenega v zelo nenavadnih okoliščinah. Igralec je bil v zvezi z umorom, ki ostaja nerešen, pridržan, a na koncu izpuščen, saj je v času zločina snemal film v Saint Tropezu.