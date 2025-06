Umrl je Brian Wilson, legenda skupine Beach Boys

V starosti 82 se je izteklo življenje soustanovitelja in vizionarja glasbene skupine The Beach Boys Briana Wilsona, poroča BBC. »Z zlomljenim srcem sporočamo, da je naš ljubljeni oče Brian Wilson umrl,« so objavili na njegovi spletni strani.

Brian Wilson je bil srčika skupine, ki je ustvarila nekaj najlepših »komadov« v zgodovini pop glasbe.

Kot vodilna ustvarjalna sila skupine Beach Boys je Wilson znal ustvariti »tako brezskrben kot melanholičen zvok«, piše o njem Guardian in nadaljuje: »Z ambicioznimi studijskimi tehnikami je glasbi skupine dal vznemirljivo veličino, njegove pesmi o deskanju, vožnji, dekletih in mladostniški živahnosti pa so bile modulirane v bolj refleksiven in pogosto psihedeličen material, kar je privedlo do enega najbolj cenjenih katalogov ameriških pesmi. Album skupine Beach Boys Pet Sounds iz leta 1966 – ki ga je skoraj v celoti napisal in produciral Wilson – ne velja le za mojstrovino skupine, temveč za mnoge tudi za največji album vseh časov.«

Tudi njega je zlorabil oče

Wilson se je rodil leta 1942 v Inglewoodu v južni Kaliforniji. Bil je naravni glasbenik s popolnim posluhom, ki je že zelo zgodaj znal odpevati fraze, ki so mu jih peli. Klavir se je naučil igrati, ko so se z mlajšima bratoma Carlom in Dennisom zaljubili v rock'n'roll, doo-wop in pop. Čeprav je na eno uho delno oglušel, sta se s Carlom pridružila bratrancu Miku Loveu in ustanovila srednješolsko skupino Carl and the Passions, kasneje pa sta se jima pridružila še Dennis in prijatelj Al Jardin. Tako so ustanovili skupino Pendletones. Spodbujal ju je Wilsonov oče Murry, s katerim je imel Wilson zapleten odnos – kasneje je povedal, da ga je Murry tudi fizično zlorabil.

Wilsonova prva pesem za skupino, ki se je kmalu preimenovala v Beach Boys, je bila Surfin' iz leta 1961 – prva v seriji Wilsonovih uspešnic, kot so Surfin' Safari, Surfer Girl in Surfin' USA, slednja pa je dosegla 3. mesto na ameriških lestvicah in utrdila njihov preboj.

Wilson napreduje v producenta in tekstopisca

Wilson je pri tretjem albumu Surfer Girl napredoval v producenta in tekstopisca ter skupini vdihnil neverjeten delovni zagon, saj so pred koncem šestdesetih let izdali 15 albumov. Wilson ni želel biti omejen na prepevanje o deskanju in avtomobilih, zato je poglobil pevsko znanje skupine.

David Marks, Bruce Johnston in Brian Wilson iz skupine Beach Boys v družbi z Mikeom Loveom. FOTO: Lucas Jackson/Reuters

Ni skrivnost, da je Wilson užival konopljo in LSD, pri čemer je dejal, da je bil slednji ustvarjalno koristen – med svojim prvim potovanjem je napisal značilno pesem skupine Beach Boys California Girls, in da mu je omogočil, da se »sprijazni s tem, kaj si, kaj zmoreš [in] česa ne zmoreš«. Toda droge so v povezavi z intenzivno delovno obremenitvijo verjetno poslabšale Wilsonove težave z duševnim zdravjem, ki so se začele, ko je bil najstnik in je trpel zaradi tesnobe, piše Guardian.

Težave s psiho se stopnjujejo

Imel je prisluhe, konec šestdesetih let je preživel nekaj časa v psihiatričnih bolnišnicah in se nekoliko izoliral od članov skupine. Wilsonu so sčasoma diagnosticirali shizoafektivno motnjo in blago manično depresijo. Leta 2019 je dejal: »Včasih je bila (duševna bolezen, o. p.) neznosna, a z zdravniki in zdravili sem lahko živel čudovito, zdravo in produktivno življenje.«

Zaradi vseh teh težav naslednji album Smile skupine Pet Sounds ni bil nikoli dokončan (čeprav je bil kasneje leta 2004 prirejen v solo album, originalni posnetki pa so bili leta 2011 sčasoma izdani kot The Smile Sessions).

Glasbenik, ki je trpel za duševnimi težavami, je napisal in produciral album Pet Sounds iz leta 1966 – mnogi ga imajo za največji album vseh časov.

Po očetovi smrti so bila zgodnja 70. leta za Wilsona težka, saj se je njegovo uživanje drog povečevalo skupaj z njegovo težo. Znova se je osamil in vrnil k skupini Beach Boys za album 15 Big Ones iz leta 1976. Proti koncu desetletja je znova zapadel v alkoholizem, zlorabo drog in prenajedanje; preživel je tudi Dennisovo smrt, ko se je ta leta 1983 utopil. Pod strogim nadzorom psihologa Eugena Landyja se je njegovo zdravje v osemdesetih letih izboljšalo in po dokončnem ločitvi od Beach Boysov je leta 1988 izdal svoj istoimenski prvenec.

Burna 90. leta

Začetek devetdesetih let je bil še eno burno obdobje: Wilsona so izvlekli iz dogovora z Landyjem – ta se je s skrbniškim sporazumom vpisal celo v Wilsonovo oporoko – z izdajo prepovedi približevanja, ki je bila vložena proti Landyju. Wilsona so zaradi obrekljivih izjav v njegovih spominih iz leta 1991 tožili njegova mati, Carl, Love in Jardine, naslednje leto pa Love ponovno zaradi avtorskih honorarjev.

Člani Beach Boys: Brian Wilson, David Marks, Bruce Johnston, Al Jardine and Mike Love. FOTO: Chris Pizzello/Reuters

Wilson je nadaljeval s turnejami in občasno izdajal solo albume, leta 2011 pa se je za turnejo in album That's Why God Made the Radio ponovno združil z Beach Boys (zdaj brez Carla, ki je umrl leta 1998). Skupina se je ponovno razšla, Love je gostoval pod imenom skupine, Wilson in Jardine pa sta gostovala ločeno skupaj, med drugim tudi na turneji ob 50. obletnici Pet Sounds leta 2016.

Wilson je leta 2021 prodal svoje založniške pravice založbi Universal za 50 milijonov dolarjev in leto kasneje odigral svoj zadnji koncert v okviru skupne turneje s Chicagom. Leta 2024 so objavili, da ima demenco ...

Wilson je bil dvakrat poročen, prvič leta 1964 z Marilyn Rovell, s katero je imel dve hčerki. Leta 1995 se je poročil z Melindo Kae Ledbetter, ki je postala tudi njegova menedžerka. Skupaj sta posvojila pet otrok. Melinda je umrla januarja 2024.

Poleg spominov iz let 1991 in 2016 so Wilsonovo življenje upodobili v biografskem filmu Ljubezen in usmiljenje z letnico 2014 in s Paulom Danom v glavni vlogi, nato, leta 2021, pa še v dokumentarcu z naslovom Brian Wilson: Long Promised Road.