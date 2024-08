Umrl je Phil Donahue

V nedeljo je na svojem domu v New Yorku po dolgoletni bolezni umrl 88-letni slavni ameriški televizijski voditelj in komentator Phil Donahue, poročajo ameriški mediji, ki prenašajo sporočilo pokojnikove družine. Donahue je za svoje pionirsko delo na področju dnevnih pogovornih televizijskih oddaj prejel 20 nagrad emmy.

Donahue velja za avtorja sodobnega formata dnevnih televizijskih pogovornih oddaj z udeležbo občinstva. Predsednik ZDA Joe Biden je Donahua letos maja odlikoval s predsedniško medaljo svobode, kar je najvišje civilno odlikovanje v ZDA.

Njegova oddaja The Phil Donahue Show, ki jo je voditelj iz Clevelanda začel leta 1967 v Daytonu v Ohiu, se je leta 1974 preselila v Chicago, leta 1984 pa v New York. Zadnjo oddajo je posnel leta 1996, na kratko pa se je potem vrnil na televizijo MSNBC, vendar je oddaja zaradi nizke gledanosti trajala le nekaj mesecev.

Donahue, ki je odraščal v Clevelandu, si je pridobil kredibilnost med Američani z odpiranjem kontroverznih tem, kot so vprašanja o spolnih zlorabah v katoliški cerkvi, feminizmu in rasni napetosti. Leta 1971 je Američane neposredno seznanil z razmerami v njihovih zaporih, ko je posnel oddajo v državnem zaporu Ohia.

Leta 1987 je posnel pet oddaj v nekdanji Sovjetski zvezi, leta 1990 je imel intervju z Nelsonom Mandelo, leta 1992 pa sta se v njegovi oddaji pomerila kandidata za demokratsko predsedniško nominacijo Bill Clinton in Jerry Brown. V dolgih letih je imel v svoji oddaji med drugim osebnosti kot so Sammy Davis Jr., Elton John, Gloria Steinem, Gregory Peck, Billy Crystal, Whoopi Goldberg, Robin Williams, Dolly Parton in Muhammad Ali.

Dobil je deset televizijskih emmyjev za svojo oddajo in deset zase kot voditelja, predvsem pa je utrl pot drugim podobnim voditeljem, kot je Oprah Winfrey. »Če ne bi bilo oddaje Phila Donnahua, ne bi bilo Oprah Winfrey Show,« je leta 2002 izjavila slavna voditeljica, poroča revija People. »Bil je prvi, ki je priznal, da ženske zanima še kaj več kot šminka ali recept za torto,« je dejala Winfrey.