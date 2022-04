Umrl je ruski skrajno desni populist Vladimir Žirinovski

Skrajno desni populist Vladimir Žirinovski, znan po protizahodni drži in provokacijah, ki so mu več kot tri desetletja zagotavljale pozornost v javnosti, je po dolgi bolezni umrl, je danes objavila ruska duma.

Star je bil 75 let. Letos so ga najprej hospitalizirali po okužbi s covidom-19, bil pa je tako bolan, da ni komentiral niti aktualne ruske agresije v Ukrajini. Vladimir Putin se je na novico o njegovi smrti odzval z besedami, da je vselej, v vsaki družbi in tudi najsovražnejših pogovorih vztrajal pri patriotski drži in zagovarjanju ruskih interesov.

To se je, denimo, odražalo tudi tako, da si je mesta na naslovnicah medijev zagotavljal z grožnjami z jedrskim orožjem različnim državam, izjavo o zasegu Alaske, ki pripada ZDA, ali pa zahtevo po širitvi ruskih meja do te mere, da bi si lahko njeni vojaki oprali škornje v topli vodi Indijskega oceana.

Na novico o njegovem slovesu so se v dumi odzvali z minuto molka, za vodji njegovega pogreba pa sta se javila Leonid Slucki, vodja Liberalno demokratske stranke Rusije (LDPR), ki jo je dolgo vodil Žirinovski, in vodja ruske pravoslavne cerkve patriarh Kiril.

Leta 2016 je prejel Putinovo medaljo. FOTO: Pool New Reuters

Stranko Žirinovskega, katere ime ne odraža njenih ksenofobnih stališč, ocenjujejo kot formalno opozicijsko, a je veljala za podporno stranko Putina v situacijah, ko je bilo to pomembno. Denimo pri aneksiji Krima leta 2014. Kremlju je prišel Žirinovski prav tudi zato, ker je z radikalnimi izjavami testiral javno mnenje.

Po rodu je bil iz največjega kazahstanskega mesta Almatija, njegova kariera pa se je vzpela leta 1991, ko je na predsedniških volitvah, na katerih je zmagal Boris Jelcin, zasedel presenetljivo tretje mesto. Dve leti pozneje je njegova stranka na parlamentarnih volitvah zasedla drugo mesto, član dume pa je bil tudi v času smrti.

V spominu bo morda ostal tudi zaradi zavzemanja za uzakonjenje poligamije, nemara pa tudi zaradi poziranja s porno zvezdnico Cicciolino. Obiskal je tudi Slovenijo.