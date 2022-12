Umrl je Terry Hall, pevec ska skupine The Specials

Po krajši bolezni je umrl Terry Hall, pevec britanske ska skupine The Specials. Star je bil 63 let, so v ponedeljek sporočili preostali člani skupine. Hall je zaslovel v 70. letih prejšnjega stoletja kot pevec družbeno ozaveščene skupine 2 Tone, ki je bila ustanovljena z večrasnim in protirasističnim ciljem.

»Z veliko žalostjo sporočamo, da je po kratki bolezni umrl Terry, naš čudoviti prijatelj, brat in eden najbolj briljantnih pevcev, piscev pesmi in tekstopiscev, kar jih je ta dežela kdaj dala,« je skupina v ponedeljek objavila na enem od družbenih omrežij. Zapisali so še, da so »njegova glasba in nastopi vsebovali bistvo življenja: veselje, bolečino, humor, boj za pravico, predvsem pa ljubezen«.

V skupini The Specials od leta 1977

Podrobnega vzroka smrti pri tem niso navedli, je pa skupina zaprosila za spoštovanje zasebnosti Hallove družine. Skupina The Specials je bila po poročanju francoske tiskovne agencije AFP uspešna na britanskih lestvicah, saj je sedemkrat zapored dosegla top deset singlov, med njimi Ghost Town in Too Much Too Young.

Hall se je rodil leta 1959 v Coventryju. Javno je spregovoril, da ga je pri 12 letih ugrabila pedofilska združba, nato pa se je boril z depresijo in odvisnostjo. Skupini The Specials, ki se je takrat imenovala Automatics, se je pridružil leta 1977.

Njihova priljubljenost je dosegla vrhunec s pesmijo Ghost Town leta 1981, preroško uspešnico o britanski brezposelnosti, gospodarskem nazadovanju in nasilju v mestih, ki je izšla tik pred poletnimi nemiri zaradi policijske taktike ustavljanja in preiskovanja. Po uspehu pesmi Ghost Town so Hall in njegova kolega Neville Staple in Lynval Golding ustanovili pop skupino novega vala Fun Boy Three.

Hall se je leta 1984 odločil za samostojno pot, pozneje pa se je znova pridružil skupini The Specials na turneji leta 2008. V svoji karieri je sodeloval s številnimi glasbeniki, med drugim z zasedbami Bananarama, Gorillaz, Dub Pistols in Lily Allen.