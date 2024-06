V letalski nesreči umrl astronavt, ki je prvi fotografiral Zemljo iz vesolja

William Anders, nekdanji astronavt Apolla 8, ki je leta 1968 iz vesolja prvi posnel znamenito fotografijo Zemlje, je včeraj umrl nesreči letala, ki ga je pilotiral sam. Letalo je strmoglavilo v vode ob otočju San Juan v ameriški zvezni državi Washington. Smrt 90-letnega nekdanjega generalmajorja je potrdil njegov sin, upokojeni podpolkovnik letalstva Greg Anders. »Naša družina je globoko užaloščena. Bil je odličen pilot in strašno ga bomo pogrešali,« je sporočil. Letalsko nesrečo še preiskujejo.

Prav fotografija, na kateri je prebivalstvo Zemlje prvič videlo svoj planet, je bil eden najpomembnejših Andersovih prispevkov k vesoljskemu programu, je po poročanju Guardiana poudaril njegov sin. Zelo pomemben je bil tudi njegov filozofski in navsezadnje ekološki vpliv, ki ga odseva tudi takratna Andersova izjava: »Prišli smo tako daleč, da bi raziskali Luno, in najpomembneje je, da smo odkrili Zemljo.«

Darilo, ki ga je prebivalstvo krhkega planeta dobilo 24. decembra 1968 FOTO: AFP

Kot je opisal v dokumentarnem filmu televizijske hiše BBC, se mu je zdela Zemlja od daleč zelo krhka in fizično nepomembna, vendar je bila dom. Fotografije so sicer začeli snemati po treh obhodih Lune. In prvič videti vzpon Zemlje v tistih predbožičnih dneh leta 1968 je bilo najbolj impresivno, je dejal. »Videti to občutljivo, barvito kroglo, ki se mi je zdela kot okrasek za božično drevo, ki se dviguje nad to ostro, grdo lunino pokrajino, je bil v zelo kontrasten.« Fotografija Zemlje s črnino vesolja v ozadju in brezživljenjsko pokrajino Lune v ospredju je postala ikona vesoljskih potovanj in podoba, ki je definirala naš pogled na življenje na planetu in njegovo krhkost.

Posadka Apolla 8: Frank Borman, William Anders in James Lovell FOTO: AFP

Za misijo Apollo 8 je v enem o intervjujev približno 30 let pozneje dejal, da se je zavedal, da je bila zelo tvegana in da so bile precejšnje možnosti, da ne bo uspešna, toda to je bilo tveganje, ki ga je bil pripravljen sprejeti.

Po vrnitvi z misije je bil Andres nekaj let izvršni sekretar Nacionalnega sveta za aeronavtiko in vesolje, nato član Komisije za atomsko energijo in predsednik jedrske regulatorne komisije. V letih 1976 in 1977 je bil veleposlanik na Norveškem, nato se je pridružil General Electric. Ves čas je bil povezan tudi z letalstvom. Z ženo Valerie sta leta 1996 ustanovila Heritage Flight Museum v zvezni državi Washington. Zdaj ima sedež na regionalnem letališču v Burlingtonu in hrani 15 letal, več starinskih vojaških vozil, knjižnico in številne artefakte, ki so jih darovali veterani.

Par se je leta 1993 preselil na otok Orcas v arhipelagu San Juan, drugi dom pa je obdržal v domačem mestu San Diego, piše v biografiji na spletni strani muzeja. Imela sta šest otrok in trinajst vnukov.