Umrla je pevka Irena Kohont-Jamnik

V 83. letu starosti je umrla slovenska pevka Irena Kohont-Jamnik, poročajo mediji. Pripadala je zlatemu obdobju slovenske popevke, znana pa je bila predvsem po izvajanju pesmi Bil je tako prikupno zmeden, Šel si mimo, Mamaluk in Povabi me na luno kdaj.

Irena Kohont-Jamnik se je rodila 2. novembra leta 1941 v Mariboru. Pozneje se je preselila v Ljubljano, kjer je živela z družino. Z glasbo se je ukvarjala ljubiteljsko, nastopala je le občasno.

Leta 1965 je s pesmijo Šel si mimo, za katero je glasbo napisal Jure Robežnik, besedilo pa Elza Budau, zmagala na Slovenski popevki.

»Bila je zvezda tistih let, s posebnim glasom in posebno lepoto,« je po poročanju portala 24ur.com dejala družinska prijateljica, ki je potrdila pevkino smrt. Zadnja leta so jo pestile zdravstvene težave, a je bila njena smrt nenadna in zato nepričakovana, je povedala.