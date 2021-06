Usain Bolt: Po hčerki dobil še dvojčka

Skala družine in najboljši očka

V karieri je najbolj ponosen na osem osvojenih olimpijskih zlatih medalj. FOTO: Shutterstock



Tudi najbogatejši tekač na svetu

Legendarni(34) in njegova življenjska sopotnica(31) sta veselo novico sporočila v nedeljo na instagramu. Kdaj sta se bratca rodila, za zdaj še ni znano. V objavi je pred štirimi leti upokojeni jamajški tekač in olimpijski šampion, ki še vedno velja za svetovnega rekorderja v teku na sto metrov, ob imenih otrok dodal emotikone strele. Čustveni simbol se seveda nanaša na njegov vzdevek Strela (Lightning Bolt).Ves njegov podmladek ima imena, tako ali drugače povezana z njim; hči je, dvojčka pa sta(ang. grom) in. To je tudi drugo rojstno ime dečkovega zmagovitega očeta, ki je na svet privekal kot Usain St. Leo Bolt in zdi se, kot da sta starša s poimenovanjem po svetniku in rimskem papežu Sv. Leonu I. Velikem vnaprej vedela, da bo njun sin dosegel nadzemeljske uspehe; že pri dvanajstih letih je bil v šoli, ki jo je obiskoval, najhitrejši tekač.195 centimetrov visoki športnik ni prvi svetovno znani zvezdnik, ki se je pri izbiri imen za otroke poigral z besedami; denimo sveža ločenca ter milijarderja(44) in(40) sta prvorojenko poimenovala(8), kar bi lahko prevedli kot Severozahodnica.Boltova žena, tudi znana jamajška vplivnica z družabnih omrežij, ki je od moža manjša za kar 35 centimetrov, je ob objavljeni elegantni, stilistično dodelani fotografiji petčlanske družine zapisala, da je njen ljubi skala družine in najboljši očka njunim malčkom. Vrhunski tekač na kratke proge, enajstkratni svetovni prvak in prejemnik osmih olimpijskih zlatih medalj se je po upokojitvi leta 2017 preizkusil še v profesionalnem nogometu, a je dve leti pozneje za vedno zapustil profesionalni šport.Z ženo sta že takrat dejala, da si želita imeti najmanj tri otroke. Njegov rekord 9,58 sekunde v teku na sto metrov leta 2009 v Berlinu še ni bil presežen. To pa ne velja tudi za rekordni Boltov tek na 200 metrov, ki ga je dosegel pred svojim 18. letom; na začetku junija letos ga je namreč z 20,11 sekunde presegel floridski najstnik(17).Kljub temu Strela še danes velja ne le za najhitrejšega, temveč tudi najbogatejšega tekača na svetu s premoženjem, ocenjenim okoli 31 milijonov dolarjev. Letošnje olimpijske igre v Tokiu bodo prve po letu 2000, katerih se ne bo udeležil kot tekmovalec na tekaški progi, jih bo pa navdušeno spremljal kot gledalec, pravi. Karierno se zdaj posveča poslom, ima namreč kar nekaj podjetij; eno od teh proizvaja električne skiroje in je prav tako poimenovano Bolt.