Uspeh vsestranskega Harryja Stylesa

S tem je postala najdlje vztrajajoča skladba britanskega glasbenika na prvem mestu lestvice in hkrati edina skladba posamičnega izvajalca, ki se je tako dolgo obdržala na lestvici. Med britanskimi glasbeniki sta pred Stylesom takšen uspeh dosegla Mark Ronson s skladbo Uptown Funk in Elton John s Candle in the Wind.

Po 15 tednih na vrhu lestvice singlov je As It Was postala četrta med skladbami, ki so bile največ zaporednih tednov na prvem mestu lestvice. Skladba Old Town Road, ki je nastala v sodelovanju med Lilom Naso in Billyjem Rayem Cyrusom, je prvo mesto na lestvici zasedala rekordnih 19 tednov.

Poleg Eminema in Princa je Harry Styles tudi eden redkih glasbenikov, ki jim je uspelo sočasno zasesti prvo mesto na glasbeni lestvici in hkrati tudi na lestvici najbolj predvajanih filmov v ZDA. Film Don't Worry Darling, ki ga je režirala njegova partnerka Olivia Wilde, je bil zelo odmeven in uspešen, čeprav je prejel zelo slabe kritike in je na filmskem festivalu v Benetkah dvignil prah, ker se je zdelo, da so igralci – Florence Pugh, Chris Pine in Harry Styles – med seboj sprti.