V bogati Berlusconijevi dediščini na stotine malo vrednih umetniških del

Da ni vse zlato, kar se sveti, so lahko spoznali celo dediči enega najbolj premožnih Italijanov, junija preminulega nekdanjega premiera Silvia Berlusconija. Njegovih pet otrok, ki so pred dobrim mesecem sprejeli očetovo velikodušno oporoko, je podedovalo premoženje v vrednosti več kot pet milijard evrov, sestavljeno iz deležev v družinskem holdingu Fininvest in drugih družbah, nepremičnin, jaht, vrednostnih papirjev, denarja ... in umetniških del. Prav pri kolekciji slednjih pa se je pokazalo, da je bil njihov oče impulzivni nakupovalec.

Vittorio Scarbi pravi, da je njegov prijatelj za umetniško zbirko porabil milijone. FOTO: Wikipedija

V zadnjih letih svojega življenja si je očitno postavil cilj postati eden največjih zbirateljev umetniških del, zato jih je kupoval v velikih količinah. Kot je za Report, raziskovalno serijo na RAI, povedal prijatelj pokojnega italijanskega medijskega mogotca, tudi podsekretar na italijanskem ministrstvu za kulturo in umetniški kritik, se je Berlusconijevo kompulzivno nakupovanje začelo leta 2018, ko ga je pestila nespečnost. Z deli, ki jih je mrzlično kupoval na nočnih televizijskih prodajah, je po njegovi oceni porabil 20 milijonov evrov in ustvaril zbirko, ki je morda res zajetna, a ne tudi kakovostna.

Tega sicer ni počel povsem na lastno pest, med eno izmed nočnih dražb je poklical Lucasa Vianinja, ki je postal njegov glavni kurator. Ta je povedal, da so bile Vitezu všeč slike pokrajin in njegovih najljubših mest, Milana in Pariza. Zbirko sestavljajo tudi slike golih žensk, katerih izvor ni znan, in verskih osebnosti. Na stotine takih del je prišlo iz Gallerie Newarte, katere lastnik Giuseppe De Gregorio še sam ni mogel verjeti, ko ga je Berlusconi poklical in spraševal o sliki, vredni 150 evrov.

Zbirka je zdaj skrb Berlusconijev potomcev, že zaradi vzdrževanja ogromnega skladišča nasproti vile San Martino, njegove rezidence v Arcoreju pri Milanu, ki stane menda 800.000 evrov na leto. Kot je poročala La Repubblica, v družini razmišljajo, da bi jo uničili oziroma ohranili le nekaj vrednejših del. »Ne vem, ali so že začeli. Vem pa, da to vsaj na umetniški ravni ne bi bil zločin,« je dejal 71-letni Scarbi, ki je bil večkrat član italijanskega parlamenta, nosil je tudi druge pomembne javne funkcije. Leta 2012 ga je ministrstvo za notranje zadeve odstavilo z mesta župana mesta Salemi na Siciliji, potem ko ni priznal vmešavanja mafije v delo svojega kabineta.

Berlusconijevi potomci menda razmišljajo tudi o tem, da bi vilo San Martino, kjer je gostil poslovna in politična srečanja ter nekaj slavnih zabav »bunga bunga«, spremenila v muzej.