V novi kampanji tudi stare ikone

Ameriška znamka spodnjega perila, oblačil in kozmetike Victoria's Secret, ki sta jo leta 1977 ustanovila Roy in Gaye Raymond in ki je odtlej pridobila kultni status, je v sredo najavila svojo novo kolekcijo The Icon by Victoria's Secret – kampanji se je pridružilo tudi nekaj najbolj znanih obrazov znamke, kot so Gisele Bündchen, Naomi Campbell, Adriana Lima in Candice Swanepoel; manekenke so bile nekoč (tudi zaradi slovite modne revije Victoria's Secret) znane kot Viktorijini angelčki.

Ameriška znamka spodnjega perila, oblačil in kozmetike Victoria's Secret je v sredo najavila svojo novo kolekcijo The Icon by Victoria's Secret. FOTO: Victoria's Secret

Od leta 1995 do leta 2018 je bila modna revija Victoria's Secret Fashion Show namreč ključni del podobe blagovne znamke, možnost nastopa na njej in posledično umestitev med angelčke pa izredna čast oziroma izredni uspeh manekenk (mnogim je ta cilj opravičeval nezdrava in povsem pretirana sredstva).

V devetdesetih se je podjetje še bolj kot dotlej razširilo po nakupovalnih središčih, poleg tega je predstavilo tako imenovani čudežni modrček, novo znamko Body by Victoria ter razvilo linijo dišav in kozmetike. Leta 2002 je Victoria's Secret napovedal uvedbo blagovne znamke PINK, ki je bila namenjena najstnicam, šest let zatem pa se je znamka s prodajnimi mesti na mednarodnih letališčih, franšizami v večjih mestih v tujini ter trgovinami v lasti podjetja v Kanadi in Združenem kraljestvu razširila na mednarodni trg.

Zatem je vrednost znamke zaradi konkurence drugih blagovnih znamk, ki so vključevale širši razpon konfekcijskih številk, začela upadati, Victoria's Secret pa so doletele tudi kritike in polemike o neprimernem vedenju in neprimernih poslovnih praksah podjetja pod vodstvom Wexnerja in Eda Razeka; kljub temu Victoria's Secret ostaja največji prodajalec spodnjega perila v ZDA (leta 2020 z več kot tisoč trgovinami), znamka pa se je pred leti zavezala k spremembi oziroma prenovi.

V slednjo sodi tudi omenjena kampanja, v katero so vključene tudi manekenke Hailey Bieber, Emily Ratajkowski, Paloma Elsesser, Sui He in Adut Akech (fotografije je posnel Mikael Jansson). Kolekcija vključuje velikosti od 32A do 44DDD in od XS do XXL v nevtralnih barvah ter odtenkih, kot sta rožnata in temno zelena. Predstavniki znamke so napovedali, da bodo izbrane manekenke iz kampanje nastopile tudi v novozasnovani modni reviji Victoria's Secret World Tour.