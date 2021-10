V Sydneyju po 107 dneh spet nazdravljajo

»Vznemirjen sem. Po stotih dneh lockdowna je to velik dan za našo državo,« je včeraj, ko so v Sydneyju po 107 dneh popolnega zaprtja javnega življenja začeli rahljati ukrepe, izjavil Dominic Perrottet, premier zvezne države Novi Južni Wales. Za polno cepljene prebivalce so se odprli pubi, kavarne, restavracije, frizerski saloni, knjižnice, telovadnice, kopališča ... Ta veliki dan so omogočili ljudje, ki so se pravilno odločili in se cepili, je poudaril premier.



V zvezni državi Novi Južni Wales, kjer je tudi največje avstralsko mesto Sydney s skoraj petimi milijoni prebivalcev, je z dvema odmerkoma cepljenih več kot 70 odstotkov starejših od 16 let. Nadaljnje rahljanje ukrepov je pričakovati, ko bo cepljenih najmanj 80 odstotkov ljudi. Ni dvoma, da so na dobri poti, saj je trenutno več kot 90 odstotkov ljudi že prejelo en odmerek cepiva.

Po štirih mesecih zapore je bilo veselje brezmejno. Nekateri lokali so odprli vrata že takoj, ko se je nedelja prevesila v ponedeljek. In ne zaman, saj so ljudje komaj čakali, da se bodo lahko v svojem najljubšem lokalu spet družili s prijatelji. Pred številnimi pubi so se sredi noči vile dolge vrste, iz Sydneyja so odpotovale v svet fotografije nasmejanih družb, ki sproščeno nazdravljajo. Zlasti dolge vrste so bile pred brivnicami, frizerskimi in manikirnimi saloni.



Številni so izkoristili omilitev ukrepov za srečanje s sorodniki in prijatelji, ki jih niso mogli obiskati skoraj štiri mesece. Strog režim je namreč prepovedoval obiske med gospodinjstvi, gibanje pa je bilo omejeno na radij petih kilometrov. Številne družine so tako ohranjale stike le po telefonu in prek računalniških zaslonov.



Nekateri so se sprostili celo preveč in spodbujali: »Zdaj je spet 'party time', čas za zabavo.« A premier, ki je pred kratkim zaznamoval leto dni na poziciji, je prizemljen: »Ostati moramo previdni in zmerni. Številne omejitve še vedno veljajo. Za nas je cepljenje najpomembnejše. Še naprej moramo skrbeti drug za drugega, tako kot smo to počeli doslej,« je opomnil javnost. »Čaka nas še veliko izzivov, a verjamem, da bomo sproščanje varno izpeljali, če se bomo drug do drugega obnašali spoštljivo.« Opozoril je, da je pričakovati nekoliko več okužb, a pomiril ljudi, da se je zdravstveni sistem na to pripravljal več tednov. »Število hospitaliziranih bo naraslo, a naučiti se moramo živeti z virusom,« je izjavil.



Zaustavitev življenja se je v Sydneyju začela konec junija, ko se je z različico delta okužilo 50.000 ljudi, 439 jih je umrlo. Prihodnji mesec se bodo v mesto lahko vrnili tudi domačini, ki živijo v tujini.

