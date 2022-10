Več kot 50 let na begu pred milom in vodo

Iz Irana prihaja nenavadna novica, ki pa tokrat ni povezana z vse bolj množičnimi protesti proti vladajočim klerikom. V 94. letu starosti je umrl možakar, znan kot »najbolj umazani človek na svetu«. Samotar Amou Haji je zaslovel zato, ker se več kot 50 let ni pošteno umil, če smo natančni, se v resnici sploh ni umival. Uporabo vode in mila je zavračal iz enega samega razloga: bal se je, da bo zaradi higiene zbolel.

Lahko bi celo pomislili, da je bil njegov strah upravičen. Pred nekaj meseci je namreč klonil pod pritiski sovaščanov in opravil osnovno higieno. Prav kmalu zatem je zbolel, pred nekaj dnevi pa se je za vedno poslovil, je poročala iranska tiskovna agencije IRNA.

Iranec si ni ustvaril družine, a njegovo nenavadno početje ni ostalo skrito njegovim sosedom iz vasi Dejgah v južni provinci Fars. Ti so si dolgo prizadevali, da bi ga usmerili na »pravo pot«.

Njegova zgodba je pritegnila tudi pozornost medijev in leta 2014 je v intervjuju za Teheran Times povedal, da včasih prenočuje v zemeljski luknji, včasih pa v majhni opečnati baraki, ki so mu jo zgradili skrbni sosedi. Povedal je še, da najraje je meso ježevca, a večinoma se je moral zadovoljiti z gnijočim mesom in oporečno vodo iz stare naftne cisterne.

Menda ga je želja vaščanov, da bi mu priskrbeli pitno vodo, samo razžalostila, odpor do umivanja pa da je razvil že kot mladostnik zaradi čustvene stiske, poroča BBC. Zelo je užival v kajenju. Večkrat si je v usta vtaknil tudi po štiri cigarete hkrati in se zavil v gost oblak dima.