Nova šefica Jamesa Bonda

Britanska zunanja obveščevalna služba MI6, se pravi tista, ki se ji politično nekorektno pravi vohunska, je slavna predvsem zaradi najbolj slovečega agenta Jamesa Bonda. V filmih je Bond že imel šefico, v dejanskem svetu pa bo jeseni vodenje MI6 prvič v skoraj 116-letni zgodovini prevzela ženska, 47-letna Blaise Metreweli. »Zgodovinsko imenovanje prihaja v času, ko delo naših obveščevalnih služb še nikoli ni bilo bolj pomembno. Združeno kraljestvo se spoprijema z izzivi, kakršnih še ni bilo – od tujih vohunskih ladij v naših vodah do napadov hackerjev za onesposobitev naših javnih storitev,« je o tem, kaj v novi službi čaka Metrewelijevo, 18. vodjo MI6 od leta 1909, povedal britanski premier Keir Starmer. Zadnji James Bond je v kina prišel pred skoraj štirimi leti. Ko bodo izbrali novega igralca, ga torej ne bo pričakal samo novi vladar, kralj Karel III., ampak prvič tudi resnična nova šefica Blaise Metreweli.

Vodja MI6 je edini uslužbenec obveščevalne službe, o katerem je znano kaj več, je celo edini zaposleni, katerega ime sploh sporočijo javnosti. Prva šefica je študirala antropologijo na prestižni univerzi Cambridge. Tam je bila članica veslaške ekipe, ki je leta 1997 na sloviti tradicionalni tekmi premagala veslaško ekipo rivalske univerze Oxford. Je karierna obveščevalka, saj je na to poklicno pot stopila že leta 1999. Od takrat je opravljala številne pomembne naloge v zunanji in notranji, protiobveščevalni službi MI5.

V nasprotju s filmskih šefom Bonda, znanim pod oznako M, ima dejanski vodja MI6 službeno oznako C. Je pa zanimivo, kot so sporočili iz vlade, da je Blaise Metreweli zdaj vodja oddelka za tehnologijo in inovacije. Na tem položaju ima službeno oznako Q, torej takšno kot nori izumitelj, ki oskrbuje Bonda s posebnimi pripomočki za bolj učinkovito odstranjevanje sovragov Združenega kraljestva ali za to, da sploh ostane pri življenju.

Kot so še sporočili, je Metrewelijeva – priimek je gruzinskega izvora in se v izvirni obliki glasi Metreveli – večino svoje poklicne poti bila operativka na Bližnjem vzhodu in v Evropi. Kaj natančno je počela, kajpada ne bomo nikoli izvedeli, je pa bila najbrž uspešna, saj je lansko leto za »delo v britanski zunanji politiki« dobila viteški red sv. Mihaela in sv. Jurija; MI6 uradno sodi pod zunanje ministrstvo. Sedanji šef sir Richard Moore je prvi vohun najprej njenega in zdaj njegovega veličanstva od oktobra 2020 in bo do jesenske zamenjave na položaju malo manj kot pet let.