Veter ji je posušil lase

Kot so zapisali v reviji Vogue je bila Pamela Anderson najbolj vznemirljiva zvezdnica na rdeči preprogi na podelitvi oskarjev. Prišla je v družbi enega od svojih sinov in čisto brez ličil, še lase ji je, kot je dejala, posušil veter. Že lani konec leta se je nekdanja zvezdnica serije Obalna straža na pariškem tednu mode prvič pojavila v popolnoma naravni izdaji in navdušila. Takrat je povedala, da se je vse zgodilo povsem spontano: »Rekla sem si, da grem raje gledat znamenitosti mesta in na kavo v kavarno, kot pa da sedem ur sedim na stolu vizažistke in se lepotičim ter izbiram, kaj bom oblekla.«

Ta »drznost« se ji je obrestovala, saj s svojim svežim obrazom vedno pogosteje krasi naslovnice modnih revij. Postala je tudi obraz kampanje za modno znamko Proenza Schouler. Pred kratkim pa je na tržišču predstavila tudi svojo novo blagovno znamko jeansa, ki nastaja iz recikliranih materialov in se imenuje Re/Done & Pam. »Ni me strah staranja,« pravi. »Sprejemam se takšno, kot sem ta trenutek. Letom se smejim v obraz, saj menim, da je humor najboljše zdravilo za vse. Ko se brez ličil pogledam v ogledalo, si rečem – saj si videti čisto dobro, draga moja.«

Šestinpetdesetletnica, ki se je povsem odmaknila iz zvezdniškega sveta, se je preselila v idilično obnovljeno družinsko hišo v Kanadi, natančneje na otok Vancouver, kjer goji zelenjavo in uživa v družbi svojih psov. »Še nikoli nisem bila bolj srečna.« S svojima že odraslima sinovoma Brandonom in Dylanom je zasnovala kozmetično znamko Sonsie. Znana je kot velika zagovornica pravic za živali in narave, zato so vsi njeni izdelki in embalaža produktov ekološki. Pamela Anderson je tudi aktivistka in velika zagovornica tega, da bi oblasti iz zapora končno izpustile Juliana Assangea.