Vlada dobila odmerek lastnega zdravila

Pegasus je programska oprema izraelskega tehnološkega podjetja NSO, s katero je mogoče prisluškovati pogovorom po pametnih telefonih in z njih krasti podatke ter od daleč početi še marsikaj. Seveda je zelo uporabna za marsikoga, s Pegasusom so tako že prisluškovali številnim vidnim politikom. Zadnja sta se v Pegazovo mrežo ujela španski premier Pedro Sánchez in obrambna ministrica iberske kraljevine, 65-letna pravnica in nekdanja vrhovna sodnica Margarita Robles.

»Ne gre za domneve, ampak za dejstva z veliko težo. Prepričani smo, da je šlo za protizakonit napad od zunaj. V Španiji, v demokraciji, kot je naša, vse podobne preiskave izvajajo uradne ustanove po nalogu sodišč. V tem primeru nobeden od teh dveh pogojev ni bil izpolnjen. Zato smo povsem gotovi, da je šlo za poseg od zunaj. Preiskavo bo izvedlo naše sodišče,« je v ponedeljek za medije govorice o prisluškovanju premieru in obrambni ministrici potrdil minister za povezavo med ministrstvi, vlado in parlamentom Félix Bolaños.

Čeprav so Španci menda povsem prepričani o napadu od zunaj, pa Bolaños ni povedal, kdo naj bi ga izvedel. Dogodek se je sicer zgodil že pred časom, saj so se na premierov pametni telefon s izraelsko vohunsko opremo, ki jo zelo radi uporabljajo po vsem svetu, priklopili maja lansko leto, na ministričinega pa mesec pozneje. Z obeh telefonov naj bi neznano kam prenesli veliko podatkov, po Bolañosovih besedah pa nimajo informacij, ali so bili podobnih napadov deležne naprave drugih politikov.

Pegasus je izjemno nevarna tehnološka pogruntavščina. Na telefon ga namestijo od daleč, seveda brez privolitve lastnika. Potem lahko tisti, ki ga je namestil, z naprave krade podatke, vklaplja kamero in mikrofon ter tudi z zvokom in sliko vohuni za uporabnikom. Izraelsko podjetje NSO sicer trdi, da Pegasusa prodajajo samo uradnim vladnim ustanovam za zbiranje podatkov o kriminalcih in teroristih in še to samo z dovoljenjem vlade judovske države. A se je že večkrat pokazalo, da ga uporabljajo tudi za vse kaj drugega. Nevladne organizacije podjetje obtožujejo, da omogoča množično kršenje zasebnosti, tožbe proti NSO pa zaradi podobnih vzrokov pripravljajo tehnološki velikani, kot sta ameriški multinacionalki Apple in Microsoft.

Izraelsko vohunsko tehnologijo naj bi uporabljala tudi španska vlada in to ne samo za zbiranje podatkov o najnevarnejših kršilcih zakonov. Kanadska skupina za zaščito digitalne zasebnosti Citizens Lab je namreč španske oblasti obtožila, da s Pegasusom vohunijo za več kot 60 ljudmi, povezanimi s katalonskim gibanjem za neodvisnost. S tem se je v nevarnosti znašla manjšinska španska vlada socialista Sáncheza. Ta namreč ostaja na oblasti z zunanjo podporo več nekoalicijskih strank, med katerimi je tudi Republikanska levica Katalonije (ERC), ki se zavzema za neodvisnost razvite severovzhodne pokrajine od Španije. Iz ERC pa so sporočili, da vlade ne bodo več podpirali, dokler ne bo utemeljeno pojasnila, kaj se je dogajalo. Po objavi novice o vohunjenju za premierom in obrambno ministrico je član ERC in predsednik katalonske regionalne vlade Pere Aragonès povedal: »Gre za povsem jasna dvojna merila. Ko gre za množičen nadzor nad člani gibanja za samostojnost Katalonije, slišimo samo tiha opravičila. Zdaj pa oblast hiti na vse pretege. Očitno so proti samostojnosti sprejemljivi vsi ukrepi.«