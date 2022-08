Vnuk Mandele ogorčen zaradi izjave Meghan Markle

Meghan Markle se po novem primerja z nekdanjim prvim temnopoltim predsednikom Južne Afrike Nelsonom Mandelo. V intervjuju za revijo The Cut je vojvodinja Susseška namreč izjavila, da ji je leta 2019 eden od Južnoafričanov – imena ni navedla – v Londonu dejal, da so se ob njeni poroki ljudje na ulicah tako zelo radostili kot ob izpustitvi Mandele iz zapora.

Njene besede so neprijetno presenetile 48-letnega Zwelivelilea 'Mandla' Mandelo, poslanca južnoafriškega državnega zbora in vnuka nepozabnega borca proti apartheidu Nelsona Mandele; ta je umrl pred devetimi leti. Mandela je za MailOnline dejal, da so ljudje leta 1990 ob izpustitvi dedka, ki je bil zaprt 27 let, po ulicah plesali zaradi veliko bolj pomembnega razloga, kot je poroka z belim princem:

»Slavje je temeljilo na zmagi nad 350 let trajajočim kolonializmom s šestdesetletnim režimom apartheida, torej primerjava ni primerna.« Dodal je še, da se vsak dan pojavi kdo, ki si želi biti Nelson Mandela, se z njim primerja ali ga posnema: »Preden se ljudje poenotijo z njim, bi morali proučiti delo, ki ga je opravil, ter zagovarjati in početi to, kar je zagovarjal in dosegel sam.«

Milijonarki o predsodkih

Susseški par, ki po vzoru pokojne mame princa Harryja princese Diane nastopa v uporniški vlogi, se je v preteklosti pojavil in spregovoril na več prireditvah v spomin Nelsona Mandele. Trenutna glavna zaposlitev vojvodinje je sicer priprava podcasta Archetypes na platformi spotify. Nazadnje je v pogovornem šovu gostila še eno ameriško superzvezdnico, 53-letno pevko Mariah Carey.

Pogovor se je vrtel okoli besede diva in predsodkov, s katerimi sta se morali kot rasno mešani ženski spopadati na poti do uspeha in velikanskega bogastva – glasbenica ima premoženje v vrednosti 320 milijonov dolarjev, par MegHarry pa najmanj 120 milijonov evrov. Podobo borcev za vse, ki niso tako finančno privilegirani, seveda ohranjajo s stalnimi javno razglašenimi dobrodelnimi akcijami. Politik Zwelivelile 'Mandla' Mandela ima premoženje v vrednosti 1,5 milijona dolarjev, leta 2016 je že četrtič skočil v zakon, tik pred tem pa se je spreobrnil v islam.