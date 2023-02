Vojna in mir v Budimpešti

»Svojo domovino smo branili s krvjo! Slava Rusije ne bo nikoli ugasnila!« ob hrumečih orkestrskih akordih poje zbor v veliki operi v Budimpešti. To se seveda ne nanaša na vojno v Ukrajini, piše dopisnik Guardiana v Budimpešti Shaun Walker, temveč na opero Vojna in mir, po romanu Leva Tolstoja o Napoleonovem vdoru v Rusijo, ki jo je skladatelj Sergej Prokofjev napisal v štiridesetih letih prejšnjega stoletja. Vodstvo Madžarske državne opere je sicer poudarilo, da sta bila načrtovanje in uprizoritev opere načrtovana veliko pred ruskim napadom na Ukrajino, toda bombastična glasba in patriotski libreto v ruskem jeziku imata ob prvi obletnici neprijeten odmev, piše Guardian. Še posebej če ju izvajajo na odru, ki je le tri ure vožnje oddaljen od ukrajinske meje.

Budimpešta že od začetka vojne velja za Rusiji najbolj prijazno prestolnico Evropske unije. Na vladnih stavbah ne plapolajo ukrajinske zastave kot v drugih srednjeevropskih prestolnicah. Madžarski desničarski predsednik vlade Viktor Orbán je preprečil tranzit orožja v Ukrajino skozi Madžarsko in večkrat pozval k mirovnim pogajanjem. In čeprav je Orbán načeloma podpisal svežnje sankcij EU proti Rusiji, jih je pogosto kritiziral kot kontraproduktivne.

Brezvladna razvalina

Medtem ko so drugi regionalni voditelji tekmovali, kdo se bo predstavil kot največji zaveznik Ukrajine, niti Orbán niti njegov zunanji minister Péter Szijjártó nista potovala v Ukrajino. Orbán vztrajno trdi, da Madžarska v vojni ostaja nevtralna, vendar številni kritiki pravijo, da njegova dejanja pomenijo tiho podporo Putinovim vojnim prizadevanjem, kar je za zaveznico Nata nenavadno.

Orbán, ki je na volitvah lani spomladi osvojil četrti zaporedni mandat, je večkrat ponosno napovedal, da gradi »neliberalno demokracijo« v nasprotju z »izrojenim zahodom«. Vendar so celo nekateri Orbánovi konservativni prijatelji zaskrbljeni, ker madžarski premier nagovarja Rusijo, saj je to spodkopalo sicer dobre odnose s Poljsko, ki velja za vodilno podpornico Ukrajine.

Predsednik Madžarske (na fotografiji v drugi vrsti) se je prejšnji teden srečal z Zelenskim, ki je prišel na izredni vrh Evropske unije v Bruslju. Mediji so opazili, da je bil edini evropski voditelj, ki ukrajinskemu predsedniku ni ploskal. FOTO: John Thys/AFP

Nazadnje je razburjenje povzročil ameriški konservativec Rod Dreher, ko je na svojem blogu citiral Orbána, ki naj bi dejal, da je Rusija Ukrajino spremenila v »brezvladno razvalino«, in državo primerjal z Afganistanom.

To je v Ukrajini sprožilo veliko ogorčenje: madžarski veleposlanik v Kijevu je bil za pojasnilo pozvan na zunanje ministrstvo, ostro pa se je odzval tudi Boris Filatov, župan mesta Dnipro. »Mislim, da moraš biti precej moralno degeneriran, da se skrivaš pod okriljem EU in zveze Nato, medtem ko se na tak način spravljaš na vse. Izstopite izpod dežnika EU in v treh dneh vas bomo spravili v red,« je zapisal Filatov.