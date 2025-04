Vse najboljše, legenda!

V javnosti so ga nazadnje videli leta 2023 na tekmi Los Angeles Lakersov, zadnji film, romantično dramo Kako veš z Reese Witherspoon, Paulom Ruddom in Owenom Wilsonom, pa je posnel leta 2010.

Kljub temu Jack Nicholson ostaja najbrž največja živeča hollywoodska legenda – in danes praznuje 88 let. Rodil se je v Neptune Cityju v zvezni državi New Jersey, ki je danes del mesta New York. Že njegovo otroštvo je bilo tako neobičajno, da bi si zaslužilo film.

Rodil se je mladolet­ni eksotični plesalki June Frances Nicholson, ki se je 1936. poročila z deset let starejšim zabavljačem Donaldom Furcillom. Ker je bil novopečeni mož bigamist, je bil zakon neveljaven. Kot otrok sploh ni vedel, da je June njegova mama, saj so mu rekli, da sta njegova starša dedek in babica. Kolobocijo je revija Time razkrila šele leta 1974, ko je bil Nicholson že slaven igralec in odrasel mož. Kot je povedal takrat, ga je vse skupaj presenetilo, a mu resnica ni povzročila kakšne travme.

V mlajših letih je zaradi kariernih neuspehov načrtoval, da bo »prestopil« med scenariste.

Njegovi igralski začetki niso bili obetavni in v drugi polovici 60. let je bil že tako razočaran, da je razmišljal, da bi šel med scenariste. Leta 1967 je napisal scenarij za film The Trip, v katerem sta imela glavni vlogi Peter Fonda in Dennis Hopper. Ko sta izvedela, da je Nicholson tudi igralec, sta ga povabila, da bi igral v njunem naslednjem filmu Goli v sedlu (Easy Rider, 1969). Film o motoristih, ki iz Mehike v Kalifornijo tihotapita kokain, na popotovanju pa se jima pridruži zapit pravnik v podobi Nicholsona, danes velja za kultnega, Nicholsona pa je izstrelil med zvezde.

V bogati karieri je zbral kar 12 nominacij za oskarja in je eden od šestih igralcev v zgodovini, ki so osvojili tri zlate kipce – za vloge v filmih Let nad kukavičjim gnezdom (1975), Bolje ne bo nikoli (1997) in Čas nežnosti (1983).

V filmu Izžarevanje se pisatelj Jack Torrance z ženo Wendy in sinom preseli v razkošen hotel Overlook, kjer naj bi čez zimo delal kot oskrbnik.

Poročen je bil samo enkrat, v 60. letih z igralko Sandro Knight. V letih od 1963 do 1994 je s petimi ženskami dobil vsega skupaj šest otrok, čeprav dveh ni javno priznal. Njegova največja ljubezen je bila igralka Anjelica Huston, s katero sta bila skupaj 17 let, kar je za zvezdnika rekordno dolgo. Par ni imel otrok, Nicholson pa jo je po lastnih besedah »kar naprej prosil za roko. Včasih me je zavrnila, včasih je privolila, a se nekako nisva spravila skupaj.«

Za konec njegove filmske kariere ni bilo krivo pomanjkanje želje po delu, ampak težave s spominom, o katerih so ameriški mediji poročali že pred dobrim desetletjem. V zadnjih letih zanj skrbita ena od hčera in eden od sinov. Na televiziji so ga imeli oboževalci priložnost videti februarja letos, ob 50. obletnici oddaje Saturday Night Live, ko je napovedal nastop Adama Sandlerja.