Vsi se bojijo Putina

Boris Minc je bil jasen: Putinov napad na Ukrajino je »zloben«, vojna je posledica Putinove »norosti«. Minc, rojen v Moldaviji, je eden od redkih bogatih ruskih poslovnežev, ki si je upal javno spregovoriti proti vojni v Ukrajini in predsedniku, večina jih molči in se izogiba kritikam Kremlja. »Vsi se bojijo,« je dodal Minc, »kdorkoli se odloči za javno kritiko Putina, ga lahko utemeljeno skrbi za osebno varnost.«

V intervjuju za BBC po elektronski pošti je Minc še povedal: »Nobenega namena nimam živeti v bombnem zaklonišču. Kakor Putin.« Štiriinšestdesetletnik, ki je obogatel z leta 2003 ustanovljeno investicijsko družbo O1 Group – leta 2018 jo je prodal –, je dodal, da je v Rusiji običajen način za kaznovanje lastnikov podjetij zaradi »netolerantnosti« do režima izmišljena tožba proti njihovemu podjetju.

»Taki primeri ne vplivajo le na lastnike, ampak tudi na njihove družine in zaposlene. Vsak poslovnež, ki ni odvisen od Putina, pomeni nevarnost, saj lahko financira opozicijo ali podpira protestna gibanja. V takih ljudeh vidijo Putinove sovražnike in s tem sovražnike države.«

Minc ve, o čem govori. Ko je leta 2014 javno spregovoril proti Putinovi politiki po pripojitvi Krima, je moral leto pozneje, v času, ko so pokončali reformista Borisa Nemcova, zapustiti državo.

Dve leti pozneje se je O1 Group znašla v konfliktu z rusko centralno banko in več sodnimi procesi. »Ko se začnejo dogajati take stvari, je to jasen znak, da moraš takoj zapustiti državo,« je povedal Minc, ki zdaj živi v Londonu in se ne namerava vrniti.

O ruskem napadu na Ukrajino je zapisal, da je »najbolj tragičen dogodek v sodobni zgodovini,­ ne le za Ukrajino in Rusijo, ampak globalno«, primerjal ga je s Hitlerjevim napadom na Poljsko leta 1939.