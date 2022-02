Whoopi Goldberg: Suspendirana zaradi izjave o holokavstu in rasi

Whoopi Goldberg (66) so suspendirali. Dva tedna prisilnega dopusta je sprožila njena izjava, ki zadeva jude. Kot komentatorka v oddaji The View televizijske mreže ABC News, za katero dela že od leta 2007, je namreč v ponedeljek dejala, da pri holokavstu v resnici ni šlo za raso, temveč za nečloveško dejanje in dve skupini belih ljudi.

Pri ABC News so jo nadrejeni zato kaznovali ter ji zažugali, naj med odsotnostjo dobro razmisli in se o dotični temi bolje pouči. Priljubljena oskarjevka, ki si je svetovno slavo in bogastvo – njeno premoženje je lani znašalo 60 milijonov dolarjev – prislužila v 90. letih prejšnjega stoletja z nastopi v filmskih uspešnicah Duh in Sestre pojejo, je znana po provokativnih pripombah.

Za povzročeno bolečino ji je žal

Pred časom je tako, denimo, stopila v bran kolegom igralcem, ki so jih obtožili spolnega nadlegovanja, a je potem svoja stališča spremenila. Z nedavno izjavo je razjezila v prvi vrsti judovsko skupnost, saj ta ne dopušča in strogo obsoja vsako drugačno interpretacijo holokavsta. Opravičila se je še istega dne, v torek pa je sledil suspenz, ki ga je vodstvo televizijske mreže ABC News odredilo po posvetu z lastniki, tj. korporacijo Disney.

Goldbergova je v opravičilu dejala, da bi morala v resnici izbrati druge besede, namreč, da je šlo pri holokavstu tako za raso kot za nehumanost, saj so nacisti jude razglašali za manjvredno raso, ki ogroža tako imenovano arijsko raso: »Judje povsod po svetu so od nekdaj imeli in bodo imeli mojo podporo. Žal mi je za vso bolečino, ki sem jo povzročila.«

Razpravo sprožila prepoved knjige Maus

Razprava v oddaji s petimi sogovornicami, v kateri je izrekla kontroverzni stavek, se je razvila kot komentar na odločitev šolske uprave v zvezni državi Tennessee, ki je prepovedala, izločila iz šolskega branja za trinajstletnike knjigo Maus avtorja Arta Spiegelmana (73).

V tem s Pulitzerjem nagrajenem stripovskem literarnem delu o nacističnih taboriščih med drugo svetovno vojno so judje prikazani kot miši, nacisti pa kot mačke. Po prepričanju šolske uprave je knjiga neprimerna za najstnike zaradi kletvic, golote in prikaza samomora. Ločena, prej trikrat poročena zvezdnica, tudi babica treh vnukov in mama igralke Alexandre Martin (48) svojega suspenza še ni komentirala.