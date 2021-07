Žalostni mali princ

Skorajšnji osemletnik, rojstni dan bo praznoval 22. julija, je na obrazu kazal čustva celotne nacije – od evforije po angleškem vodstvu v prvih minutah tekme do velikanskega razočaranja, ko so Italijani po streljanju enajstmetrovk pokopali vse njihove upe o prvem naslovu evropskih prvakov.



Ko je v drugi minuti tekme Luke Shaw zadel za angleško vodstvo, je mali princ skupaj s celotnim stadionom Wembley skočil na noge in potem še staršema v objem. Celo pregovorno hladnega princa Williama je vrglo s sedeža in od veselja je skočil visoko v zrak. Oče in sin sta bila brezhibno urejena v moških oblekah in kravatah, Kate pa je nosila belo bluzo in Zarin suknjič.



Dišalo je po zgodovinskem trenutku, Britanci doslej namreč še niso osvojili evropske krone, še več, še nikoli doslej niso bili niti v finalu.



Prvi udarec je Angležem zadal Leonardo Bonucci, ki je zadel za izenačenje, po podaljških brez zadetka na eni ali na drugi strani pa se stvari po streljanju enajstmetrovk niso izšle po britanskih željah. Strele z bele točke sta pravzaprav opazovala le oče in sin, medtem ko je vojvodinja Cambriška obraz zakopala v roke – tekma je bila za Kate, ki si je na isti dan ogledala tudi finale Wimbledona, v katerem je slavil Srb Novak Djoković, očitno preveč napeta.



Med razočaranimi navijači je bil še posebej razočaran mali modrokrvnež George, ki je obsedel brez besed in starša sta ga morala tolažiti.



Mama ga je stisnila v objem, oče ga je pokroviteljsko objel, na Instagramu pa je princ William skušal potolažiti tudi sonarodnjake. Nekaj minut po tekmi je namreč na Instagramu zapisal: »Srce parajoče. Čestitke, Azzuri, za veliko zmago. Anglija, vsi ste prišli tako daleč, toda žal danes ni bil naš dan. Visoko lahko dvignete glave in ste ponosni nase – vem, da velike stvari še prihajajo. W.«



Tolažba ni kaj prida pomagala. Britanci so zaradi poraza še vedno neutolažljivi, pa tudi George je bil na poti domov, ko je med staršema sedel na zadnjem sedežu avtomobila, videti povsem potolčen. Roko na srce, tudi princ William in Kate sta bila videti precej poklapana.



Predstavniki britanske kraljeve družine, ki so se na Wembleyju rokovali tudi s predsednikom Uefe Aleksandrom Čeferinom, pa še zdaleč niso bili edini pomembneži na tekmi. V 60.000-glavi množici navijačev so kamere ujele tudi britanskega premierja Borisa Johnsona in njegovo ženo Carrie, nekdanjega nogometnega zvezdnika Davida Beckhama, model Kate Moss in celo hollywoodskega megazvezdnika Toma Cruisa.

