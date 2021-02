Življenje enega najuspešnejših britanskih pop zvezdnikov

Better Man (Boljši človek) – pod tem naslovom nastaja biografska drama o življenjski zgodbi enega najuspešnejših britanskih pop zvezdnikov, ki je kariero začel s 16. leti v fantovski skupini Take That, v 90. letih prejšnjega stoletja, nato pa svetovno slavo dosegel še na samostojni poti.Biografijo o pevcubo režiral vsestranski avstralski filmar Michael Gracey, ki mu zgodbe o slavnih estradnikih niso tuje, saj je režiral Največjega šovmana, o začetniku šov biznisa Phineasu Taylorju Barnumu in produciral Rocketmana, biografijo o Eltonu Johnu. Tudi tokrat ima v rokah veliko materiala. Williams je namreč eden najbolje prodajanih izvajalcev vseh časov. V solo karieri je prodal 60 milijonov albumov in prejel 16 glasbenih nagrad brit. Med njegovimi uspešnicami so skladbe Let Me Entertain You, No Regrets, Angels, Feel in Supreme.Leta 2006 se je vpisal v Guinessovo knjigo rekordov, ker je v enem dnevu uspel prodati 1,6 milijona vstopnic za svoj koncert. Štirje albumi, vključno z dvema, ki ju je posnel s člani skupine Take That, pa se uvrščajo med 60 najbolj prodajanih albumov v britanski zgodovini.Režiser Gracey, ki je tudi soavtor scenarija, bo v film vključil Williamsovo glasbo oziroma pesmi, ki jih bo pevec na novo posnel, da bodo v sozvočju s čustvenim lokom filma. Ni pa še znano, ali se bo Williams tudi pojavil v filmu. Gracey je skrivnosten: »Želim si, da način, kako predstavljamo Robbiea v filmu, ostane skrivnost.« Kot je pojasnil, se spominja, da je kot otrok v kinu večkrat doživel, da ga je kakšen film povsem prevzel. In takrat si je dejal, »Česa takega še nisem videl.« Zato si zdaj želi, da bi gledalci njegovih filmov imeli ta občutek.