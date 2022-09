Princ Harry in Meghan Markle sta trenutno na turneji po Evropi, udeležila sta se dogodka v Manchestru in sta trenutno na obisku v Nemčiji. Vojvoda in vojvodinja Susseška sta delovni obisk začela v ponedeljek, ko sta bila v Manchestru slavnostna gosta konference z naslovom One Young World, na katerem so se zbrali mladi voditelji sveta iz 190 držav. S sedem minut trajajočim govorom jih je nagovorila Meghan ter v njem poudarila enakopravnost in moč sodobnih žensk ter zbranim mladim povedala, da niso le prihodnost, ampak tudi sedanjost sveta. Takoj zatem sta se odpravila v Nemčijo, saj bodo prihodnje leto v Düsseldorfu gostili igre Invictus, katerih ustanovitelj je prav princ Harry, namenjene pa so vojaškim veteranom.

Mediji in angleška javnost napeto pričakujejo, kaj se bo zgodilo konec tedna, ko se bosta znova vrnila v Veliko Britanijo. Najprej se bosta v Londonu udeležila še prireditve WellChild Awards, na kateri bo imel princ Harry govor. Harryjeva družina se je prvič po selitvi v Ameriko v Evropo skupaj vrnila junija, ko je Anglija praznovala kraljičin platinasti jubilej, a nekdanji kraljevi par ni sodeloval pri vseh obveznostih, saj sta se pred selitvijo čez Atlantik odpovedala številnim nazivom in obveznostim. Takrat so edinstveni jubilej – praznovanje je trajalo kar štiri dni – slavili milijoni kraljičinih sodržavljanov in oboževalcev, in čeprav se princ Harry in Meghan Markle nista udeležila praznovanj, sta ukradla pozornost javnosti, ko sta se pojavila pri slavnostni maši.

Še vedno pa ni natančno znano, ali si bosta tokrat vzela čas in obiskala kraljevo družino. Meghan je pred dnevi v intervjuju za The Cut znova dvignila prah in naelektrila ozračje, ko je povedala, da so njuni odnosi s kraljevo družino še vedno zapleteni in da se še zmeraj trudi odpuščati tako svojim kot moževim svojcem. Britanska kraljica Elizabeta II. je trenutno v gradu Balmoral na Škotskem, saj je 96-letnica kraljevske obveznosti prepustila sinu Charlesu in vnuku Williamu. Kot pišejo mediji na Otoku, naj bi vojvoda in vojvodinja Susseška po neuradnih podatkih imela odprto vabilo princa Charlesa, ni pa znano, ali se bosta srečala tudi s princem Williamom in njegovo ženo Kate Middleton, ki se bosta kmalu preselila v kočo Adelaide, ki je od kraljičinega posestva in gradu Windsor oddaljena le deset minut hoje.