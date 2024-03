450 judovskih ustvarjalcev obsodilo govor Jonathana Glazerja

Govor Jonathana Glazerja, ki je za svoj film o holokavstu Interesno območje prejel oskarja za najboljši mednarodni film, še kar odzvanja v javnosti, poroča Variety.

Zdaj je odprto pismo, v katerem obsojajo Glazerjeve besede, podpisalo tudi 450 judovskih ustvarjalcev, režiserjev in drugih hollywoodskih filmskih delavcev. V izjavi, katere sopodpisniki so med drugim Debra Messing, Jennifer Jason Leigh, producent filma Dežela La La Gary Gilbert ter ustvarjalca filma Američani Joel Fields in Joe Weisberg, so med drugim zapisali: »Uporaba besed, kot je 'okupacija', za opis avtohtonega judovskega ljudstva, ki brani svojo domovino, ki je stara več tisoč let in jo je kot državo priznala tudi Organizacija združenih narodov, izkrivlja zgodovino. S tem daje verodostojnost sodobni krvavi žaljivki, ki podpihuje naraščajoče sovraštvo do Judov po vsem svetu.«

V govoru, ki ga je prebral z lista, je Glazer med drugim dejal: »Naš film pokaže, kam vodi razčlovečenje v najhujši obliki ... To je oblikovalo vso našo preteklost in sedanjost. V tem trenutku tukaj stojimo kot posamezniki, ki zavračamo to, da je okupacija ugrabila naše judovstvo in holokavst, kar je privedlo do konflikta, v katerega je ujetih toliko nedolžnih ljudi – pa naj so to žrtve 7. oktobra v Izraelu ali pa žrtve še vedno trajajočega napada na Gazo – vse so žrtve tega razčlovečenja ... Kako se temu upreti?«

Razumeti zgodovino

Takoj po njegovem nastopu so se že odzvale številne judovske organizacije, med drugim predsednik ameriške Fundacije žrtev holokavsta David Schaecter, in Mednarodna judovska nevladna organizacija Liga proti obrekovanju, ki je na družbenih omrežjih objavila zapis, v katerem je Glazerjeve izjave označila za »obsojanja vredne«.

Film Interesno območje je bil nominiran za pet oskarjev, vključno za najboljši film in najboljšega režiserja, dobil pa je dva (za najboljši mednarodni film in najboljši zvok). FOTO: Promocijsko gradivo

Allison Josephs, ustanoviteljica in izvršna direktorica ameriške ortodoksne judovske neprofitne organizacije Jew in the City, je zapisala, da je Glazer Jude »okrivil za njihov lastni pokol, zato je po njenem zanikal svoje judovstvo in uporabil holokavst za ta namen«.

Tudi madžarski režiser László Nemes, čigar drama Savlov sin je prav tako postavljena v Auschwitz in mu je leta 2016 prav tako prinesla oskarja za najboljši mednarodni film, je bil v svoji izjavi oster: »Režiser bi moral molčati, namesto da razkriva, da ne razume zgodovine in sil, ki so uničile civilizacijo pred holokavstom ali po njem. Če bi prevzel odgovornost, ki jo prinaša takšen film, se ne bi zatekel h govorjenju, ki ga širi propaganda, katere namen je na koncu izkoreniniti vso judovsko prisotnost z Zemlje.«

Režiser Asif Kapadia, ki je leta 2015 prejel oskarja za najboljši celovečerni dokumentarni film o glasbenici Amy Winehouse, pa je za Variety dejal, da je Glazer »izkoristil svojo moč in položaj ter največji svetovni oder, da je spregovoril za ljudi brez moči, brez glasu ali za tiste, ki se preveč bojijo spregovoriti. Vstal je in povedal resnico. To počnejo pravi umetniki.«