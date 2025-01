Alec Baldwin zdaj toži tožilstvo zaradi manipuliranja z dokazi

Alec Baldwin je včeraj vložil civilno tožbo proti tožilstvu v sodnem postopku Rust, v kateri trdi, da so tožilci kršili Baldwinove državljanske pravice, saj so namerno skrivali dokaze, ki so delovali v prid ameriškemu zvezdniku, da bi s tem dosegli poslovni ali politični cilj.

V tožbi, ki je bila vložena na okrožnem sodišču Santa Fe, so imenovani posebna tožilka Kari Morrissey, okrožna tožilka Mary Carmack-Altwies in trije preiskovalci iz šerifovega urada.

Obrekovanje in manipuliranje z dokazi

Šestinšestdesetletni igralec tožilstvu očita, da je namerno skrivalo dokaze, ki so pričali o njegovi nedolžnosti, potem ko je med snemanjem filma Rust leta 2021 z rekvizitno pištolo ubil snemalko Halyno Hutchins.

»Obtoženi so, medtem ko so delovali v imenu zakona, proti Baldwinu namerno vložili neutemeljeno obtožnico in želeli zlonamerno vplivati na sojenje in razsodbo. Z nepravilno izvedbo kazenskega postopka so kršili Baldwinove ustavne pravice,« je zapisano v tožbi.

Posebno tožilko Kari Morrissey tožijo manipuliranja z dokazi in izzivanja krivega pričevanja. FOTO: Ramsay De Give/Reuters

Ameriški igralec omenjene prav tako toži zaradi obrekovanja, saj so za javnost podali lažne izjave, da je Baldwin krivec za smrt Hutchinsove. »Obtoženi so na vsakem koraku želeli krivdo prevaliti na Baldwina ne glede na dokaze in ga obtožiti dejanj, za katere so krivi drugi,« je še zapisano v tožbi, poroča Guardian. Morrisseyevo in Carmack-Altwiesovo obtožujejo manipuliranja z dokazi in izzivanja krivega pričevanja.

Sodnica Mary Marlowe je julija 2024 razveljavila obtožbo proti Baldwinu o nenamernem uboju. FOTO: Ramsay De Give/Reuters

Odškodnina, ki jo v primeru zahteva ameriški igralec, še ni znana.

Baldwin smrtno ranil snemalko

Baldwin je na snemanju vesterna leta 2021 ubil snemalko in ranil režiserja Joela Souzo, ko je streljal z rekvizitno pištolo. Igralec je držal revolver usmerjen proti Hutchinsovi, a je potegnil le kladivce, ne pa tudi sprožilca, poroča Guardian. Snemalka je za posledicami strelne rane v univerzitetni bolnišnici v Novi Mehiki umrla še isti dan.

Preobrat v sojenju proti Baldwinu je povzročila novica o strelivu, ki ga je moški prinesel na šerifov urad v Santa Feju in dejal, da bi bilo lahko povezano z nesrečo, ki se je zgodila na snemanju vesterna. Tožilstvo je strelivo smatralo za nepomembno, medtem ko Baldwinovi odvetniki trdijo, da je dokaze namenoma prekrilo.

Sodni postopek Rust proti Baldwinu se je dokončno končal decembra 2024, ko je Morrisseyeva umaknila pritožbo. FOTO: Ramsay De Give/Reuters

Julija lani se je kazenski postopek proti Baldwinu končal z razveljavitvijo obtožbe o nenamernem uboju, a se je tožilstvo na razsodbo pritožilo. Sodni postopek je bil dokončno zaključen decembra 2024, ko je Morrisseyeva umaknila pritožbo. Posebna tožilka je dejala, da je za Baldwinov namen povračilne tožbe izvedela že več kot pred enim letom, piše Guardian.

»Oktobra 2023 je tožilstvo izvedelo, da Baldwin namerava vložiti povračilno civilno tožbo,« je zapisala v sporočilu za javnost in dodala: »Veselimo se srečanja na sodišču.«

Okrožna tožilka in šerifov urad še niso komentirali obtožb.

Porota je Hannah Gutierrez spoznala za krivo smrti iz malomarnosti, ker je pomotoma v pištolo naložila pravi naboj namesto lažnega. FOTO: Luis Sanchez Saturno/AFP

V ločenem primeru je orožarko Hannah Gutierrez, ki je rekvizitno pištolo na snemanju pomotoma napolnila s pravimi naboji, sodišče 6. marca 2024 spoznalo za krivo smrti iz malomarnosti in jo obsodilo na 18 mesecev zaporne kazni.

Družina Hutchinsove je proti Baldwinu in drugim producentom vesterna prav tako vložila tožbo. V primeru je bila dosežena finančna poravnava.