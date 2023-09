Alpinisti niso lovci na Guinnessove rekorde

Razprave o osvajanju vrhov v alpinistični skupnosti so vedno aktualne, v zadnjih letih tudi zaradi podnebnih sprememb, nikakor pa ne zaradi odločitev Guinnessove knjige rekordov, je poudaril Miha Habjan, podpredsednik PZS in nekdanji načelnik tamkajšnje komisije za alpinizem. Za alpinistično skupnost tudi ni nobenih dvomov o tem, da je Reinhold Messner stopil na vrh Anapurne in da je leta 1986 postal prvi človek, ki se je povzpel na vseh 14 osemtisočakov. Resnici na ljubo jim je za to knjigo rekordov, kot se je izrazil tudi sloviti italijanski alpinist, prav malo mar.

Miha Habjan, gorski vodnik, alpinist, podpredsednik PZS FOTO: Tina Horvat

»Vsak alpinistični vzpon je nekaj edinstvenega in neponovljivega in ga je treba ocenjevati v kontekstu človeka, ki ga opravlja, in gore, na katero se vzpenja v danih razmerah. Še zlasti, če gre za zimske vzpone, pri katerih so lahko razmere vsako zimo drugačne,« je poudaril Miha Habjan, sicer tudi gorski vodnik. Kot je dodal, je v alpinistični skupnosti pomembno predvsem, kako, na kakšen način je alpinist osvojil vrh. Ta je sicer določen kot najvišja točka gore, vendar so tudi vrhovi precej specifični in imajo svoje posebnosti.

Za primer med osemtisočaki je navedel Manaslu (8163 m), kjer je zadnjih nekaj deset metrov dokaj zahtevnih; kdor se ustavi pred tem delom, seveda ne more šteti, da je osvojil vrh. Podobno je pri Broad Peaku (8015 m), ki ima predvrh, ki je od glavnega še precej oddajen, ali Šišapangmi (8027), kjer je zadnji del prav tako zelo zahteven. »Če govorimo o razliki petih metrov levo ali desno, pa še vedno velja za osvojeni vrh, še zlasti, če se alpinist, denimo, ustavi zaradi opasti, pri kateri bi bilo ogroženo njegovo življenje, če bi jo prečil,« je poudaril.

Na tem posnetku zaslona je razvidno, kje se osvajalci Manasluja ustavljajo in kaj je še treba preplezati, je za primer navedel Miha Habjan. FOTO: Facebook

Tudi znameniti primer iz leta 1955, ko sta se na Kangčendzengo (8586 m), ki med lokalnimi prebivalci velja za sveto goro v indijski zvezni državi Sikim, prvič povzpela Britanca Joe Brown in George Band in se ustavila tik pod vrhom iz spoštovanja, velja za osvojeni vrh.

»V alpinističnem svetu je etika jasna in glede takih primerov ni nobenega dvoma,« je poudaril Habjan, tako kot ga ni v primeru Reinholda Messnerja, alpinista, ki slovi po tem, da je izbiral najzahtevnejše poti in načine za osvajanje vrhov, na Anapurni. Kot je dodal, je vsaka prvenstvena smer po svoje rekord, toda alpinisti nikakor ne hlepijo po rekordih. V primeru tokratne odločitve pri Guinnessovi knjigi je opozoril tudi, da so pred Američanom Edmundom Viestursom izpustili še kar nekaj vrhunskih alpinistov, za začetek že Jerzyja Kukuczko, poljskega alpinista, ki je bil za Messnerjem drugi človek, ki je preplezal vse osemtisočake.

Tehnologija drugačna, a to ne bi smelo vplivati na dosežek

Razlog, zakaj so pri omenjeni knjigi odvzeli dva rekorda (še za osvojitev vseh osemtisočakov brez uporabe dodatnega kisika), je v tem, da po njihovi presoji alpinist ni osvojil pravega vrha. Toda tudi na tem področji se stvari spreminjajo. Kot je poudaril Primož Kete, kartograf na Geodetskem inštitutu Slovenije, je identificiranje vrhov precej odvisno od tehnologije, ki je v nekem obdobju na voljo. »Danes je določanje najvišjih točk veliko bolj preprosto, kot je bilo v preteklosti, saj imamo na voljo podatke lidarskega skeniranja,« je dejal. V preteklosti je temeljilo na terenskih meritvah in izračunih, zato je lahko, zaradi otežene interpretacije, za najvišjo obveljala druga geomorfološka točka, ki je morda od zdajšnje oddaljena nekaj metrov.

Ob vzponu na Kangčendzengo (8586 m), ki velja za sveto goro, sta se alpinista iz spoštovanja ustavila tik pod vrhom, a še vedno velja za osvojeni vrh. FOTO: Wikipedija

Tudi od Messnerjevega osvajanja Anapurne je minilo skoraj 40 let, v tem času se je tehnologija bistveno spremenila, poudarja sogovornik. A kot je dodal, osebno meni, da alpinizem ni tekmovanje in da spremenjena tehnologija in bolj točna določitev vrha ne bi smela vplivati na dojemanje dosežka omenjenega vrhunskega alpinista in njegovega soplezalca Hansa Kammerlanderja. »Bila sta tam in sta osvojila vrh, tudi če jima je po najnovejših merskih metodah zmanjkalo nekaj metrov. Danes lahko o tem debatiramo samo zaradi razvoja tehnologije, in če je pred desetletji za vrh veljala neka druga točka, bi lahko pri Guinnessovi knjigi rekordov to upoštevali.«

Od prijave do uvrstitve Pot do uvrstitve v knjigo Guinnessovih rekordov je natančno določena: najprej sporočiš, kakšen je tvoj rekord, nato iz Guinnessove knjige pošljejo navodila, kaj je treba upoštevati, nato pa vso dokumentacijo tudi preverijo. »Lahko pa seveda povabite njihovega razsodnika na dogodek, kjer rekord potrdi ali ne,« pojasnjuje Mojca Benedičič iz založbe Učila, ki od leta 2004 skrbi za slovensko izdajo Guinnessove knjige rekordov. Umaknejo se vsi rekordi, ki so preseženi z novim dosežkom, in takih je vsako leto več sto. Messnerjev primer je drugačen zaradi novih pravil in podobnih primerov načeloma ni. »Mogoče pa bo to za sabo potegnilo še kak starejši rekord. Veliko rekordov je namreč ugotovljenih na podlagi statističnih podatkov, pri tem pa ni nujno, da si posamezniki vpis sploh želijo.«

Kaj je pravi vrh gore?

Reinhold Messner, kot rečeno, velja za enega največjih alpinistov vseh časov, predvsem pa tistega, ki je prvi osvojil vseh 14 osemtisočakov. To mu je leta 1986 prineslo dva Guinnessova rekorda (drugega za osvojitev brez uporabe dodatnega kisika), a potem ko je statistični navdušenec Nemec Eberhard Jurgalski s svojo ekipo ugotovil, da je Messnerju do pravega vrha Anapurne zmanjkalo nekaj metrov, so Italijanu odvzeli prestižna naslova. Pravzaprav se je vse začelo s člankom v New York Timesu pred nekaj leti, v katerem je novinar spraševal preprosto vprašanje: Kaj je vrh gore?

Američan Ed Viesturs FOTO: posnetek aaslona

Jurgalski – ki vodi 8000ers.com, spletno stran za informacije o osemtisočakih in je tudi glavni svetovalec Guinnessove knjige za alpinistične dosežke – je ugotovil, da so bili pravi vrhovi številnih gora (zlasti Anapurna, Daulagiri in Manaslu) v zgodovini napačno identificirani, zato so se številni plezalci ustavili pod pravim vrhom. Ekipa Jurgalskega je proučila Messnerjevo poročila o njegovem vzponu na Anapurno, uporabila satelitske posnetke, fotografije in pričevanja drugih plezalcev. Messner je opisal, da je lahko z vrha videl bazni tabor, izračuni Jurgalskega pa so pokazali, da tabora ne bi mogel videti s pravega vrha.

V preteklih letih je Jurgalski večkrat pojasnjeval, da so se nekateri alpinisti vrnili na določene vrhove, da bi popravili napako, drugi pa napake nočejo priznati, ker mislijo, da se bo njihov ugled zmanjšal. Reinhold Messner je eden tistih, ki je to zavračal. »Ne bom se branil. Mislite si, kar si hočete,« je Messner povedal za New York Times.

Preiskava Jurgalskega je zaključila, da se je Messner ustavil 65 metrov stran od pravega vrha Anapurne in pet metrov pod njim. V bistvu Jurgalski navaja, da so se le trije ljudje zares povzpeli na vseh 14 svetovnih osemtisočakov. Na novem seznamu zdaj na prvem mestu ni Messner, ampak Američan Ed Viesturs. Tako on kot drugi na seznamu, Finec Veikka Gustafsson, sta izziv opravila brez dodatnega kisika. Od februarja 2023 so bili vsi zapisi, na katere vpliva ta nova raziskava, arhivirani kot starinski vzponi.

Kot je za UKC Climbing povedal urednik Guinnessove knjige Craig Glenday, to nikakor ne bi smelo zmanjšati neverjetnih pionirskih dosežkov nekaterih najpomembnejši alpinistov v zadnjih 50 letih. »Vendar na enak način, kot od maratoncev zahtevamo, da končajo celotno progo, dolgo 42,195 kilometra, moramo vztrajati pri vzponu od baznega tabora do pravega vrha, v skladu s posodobljenimi smernicami.«

Zaradi novih meril je bil tudi Avstrijki Gerlinde Kaltenbrunner odvzet Guinnessov rekord prve ženske, ki se je povzpela na vseh štirinajst osemtisočakov. Rekord zdaj pripada Dong Hong-Juan iz Kitajske.

Guinnessovi svetovni rekordi v alpinističnih vzponih zdaj zahtevajo, da je najvišja dosegljiva točka – imenovana tudi pravi vrh – dosežena in dokazana. Vzpone je treba opraviti peš, od baznega tabora do vrha in nato nazaj. Spusti s helikopterjem iz višjih taborov za nujne zdravstvene primere ter spusti s smučmi ali padali so obravnavni posebej.