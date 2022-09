Ameriške sanje v devetih črkah

Če je na vzhodni obali ZDA simbol ameriških sanj Kip svobode, ki so ga z žarom upanja v zvezde kovali številni priseljenci ob prihodu v »deželo sanj«, potem je na zahodni obali to zagotovo napis Hollywood, prispodoba magičnega sveta filma. Znamenite črke, visoke približno 14 metrov, bodo pred bližajočo se stoletnico v slogu, kakršen pritiče zvezdnikom, doživele nekaj lepotnih popravkov, da bodo lahko ob jubileju prihodnje leto zasijale v vsej svoji veličini in simboliki.

Napis, ki je bil sprva izdelan kot promocija za prodajo zemljišč, danes po slavi prekaša marsikaterega zvezdnika (navsezadnje je nastopal v več filmih kot številni med njimi) ter simbolizira Hollywood – kraj, kjer se zgodi čarovnija in se uresničijo sanje, kot ga je poetično opisal Jeff Zarrinnam, vodja sklada Hollywood Sign. A hkrati je simbol tragedije, neuspeha, hrepenenja po slavi. Kako daleč lahko zadnje pripelje vse tiste, ki so si želeli osvojiti ta magični svet gibljivih slik in se prebiti med zvezde, je dokaz Peg Entwistle: 24-letna igralka je obupana zaradi neuspeha leta 1932 po lestvi splezala na črko H ter skočila v smrt. Za sabo je menda pustila listič z zapisom: »Bojim se, da sem strahopetna. Žal mi je za vse. Če bi to storila prej, bi prihranila veliko bolečine. P. E.« S tem tragičnim dejanjem, ki sodi med legende in mite, povezane s tem napisom, si je za vselej prislužila poimenovanje Dekle napisa Hollywood.

Na hollywoodski strani gričev

Takrat je bil napis že simbol sveta, ki se je ustvarjal v Hollywoodu, osrčju filmske produkcije. Leta 1923, ko je nastal, pa je bil njegov namen precej drugačen – promocija zemljišč. Na hrib Mount Lee, ki se dviga nad mestno četrtjo Los Angelesa, ga je dala postaviti nepremičninska družba Woodruff and Shoults v partnerstvu z založnikom Los Angeles Timesa Harryjem Chandlerjem, takrat še v nekoliko daljši različici – Hollywoodland –, s katero so oglaševali »vrhunska zemljišča brez pretiranih stroškov na hollywoodski strani gričev«. V dvajsetih letih prejšnjega stoletja je bilo to območje tako rekoč nedotaknjena narava, polna divjih živali, kot so lisice, kojoti, oposumi, jeleni, veverice, kuščarji … Prostor je obljubljal lepe razglede in obilo prostora za bazene, teniška igrišča, konjušnice, kakor so prodajali sanje že nepremičninarji.

Pred stotimi leti so napis postavili, da bi pritegnili kupce zemljišč. FOTO: Wikimedija

Takrat so 13 promocijskih belih črk, nekoliko višjih od sedanjih (dvigale so se 15 metrov visoko), na to gričevnato območje privlekli mehiški delavci in mule. Da bi črke res pritegnile pozornost, so jih opremili s 3700 žarnicami, ki so izmenično utripale v delih holly, wood in land ter nato še v celoti. Projekt, ki je zažarel decembra leta 1923, je menda stal 21.000 dolarjev, kar je bilo približno toliko, kot bi bilo danes 300.000 dolarjev.

Ta utripajoča reklama naj bi svetila nad mestno četrtjo le kakšno leto in pol, a medtem se je v vsej svoji slavi zableščala tudi kinematografija z zlato dobo Hollywooda. Krajša različica napisa je nastala sicer šele leta 1948, a vmes se je zgodilo marsikaj, recimo zlom newyorške borze leta 1929, zaradi česar se je med drugim sesedel nepremičninski trg, z napisa so odstranili drago električno napeljavo in zlagoma so črke propadale.

Vsaka od devetih črk, visokih približno 14 metrov, je široka med devetimi in 12 metri.

Zakaj je padla črka H

V štiridesetih letih je padel H. Nekateri so za to krivili hud veter, drugi vandale, predvsem pa je bilo jasno, da hribi nad Hollywoodom niso več enaki. A v poglavju o mitih in legendah, povezanih z napisom, je mogoče zaslediti tudi ime Albert Kothe. Priseljenec iz Nemčije je bil menda tisti, ki so mu v omenjeni nepremičninski družbi zaupali skrb za napis, in torej tudi človek, ki je iz prve roke vedel, kaj pomeni zamenjati 3700 žarnic. Morda je bilo lažje, ker je stanoval v skromni kolibi tik za napisom, kakor so se spletle ljudske pripovedi.

Različica iz sedemdesetih let – HuLLYWOD FOTO: Wikimedija

A daleč najbolj se je obdržala legenda, da se je neke noči pijan peljal po cesti nad znakom, izgubil oblast nad vozilom, zgrmel po hribu in zrušil črko H. Kljub tej dramatičnosti je preživela precej manj vznemirljiva razlaga, da je črka H, kot zapisano, padla zaradi močnega vetra, ne zaradi opitega skrbnika. Albert Kothe je sicer umrl leta 1974, leto zatem, ko je bil napis razglašen za zgodovinski in kulturni spomenik.

Eno najbolj prelomnih, kot je mogoče sklepati iz precej nekonsistentnih zapisov, je bilo leto 1949, ko se je lokalno prebivalstvo začelo pritoževati, da ta napol porušeni napis kvari videz njihovih sosesk, ter klicati po dokončni rušitvi. Temu se je zoperstavila tamkajšnja trgovinska zbornica, se povezala z družbo za upravljanje losangeleških parkov ter ponudila popravilo. Napis Hollywood, kot je ostal, je prevzel novo vlogo; postal je simbol tega dela mesta, zabavne industrije in pravzaprav vsega, na kar ta asociira.

In kaj ima z napisom Hugh Hefner

Toda z zatonom zlate dobe Hollywooda je blesk izgubljal tudi napis in spet postajal vse bolj klavrn simbol. V sedemdesetih letih, torej prav v času, ko je bil razglašen za zgodovinski in kulturni spomenik, so spet vzniknili pozivi k obnovi. Najbolj temeljitega je doživel leta 1978, ko je javno kampanjo prevzel ustanovitelj Playboya Hugh Hefner in privabil še druge donatorje. Vseh devet (vsak za eno črko; Hefner je dobil W), med njimi igralec Gene Autry in pevec Alice Cooper, ki je donacijo namenil spominu na komika Groucha Marxa, je prispevalo po 27.700 dolarjev (skupaj 250.000) za obnovo črk in izboljšanje temeljev.

Za eno najbolj prepoznavnih znamenitosti Los Angelesa dobrih štirideset let skrbi Hollywood Sign Trust. FOTO: Wikimedija

Za napis zadnjih dobrih 40 let skrbi poseben sklad Hollywood Sign, pa vendar ga je bilo treba pred približno desetimi leti še enkrat reševati, saj so ga lastniki z zemljišči vred hoteli prodati razvojnim podjetjem. Spet se je kot rešitelj pojavil Hugh Hefner, skupaj s še nekaterimi drugimi zvezdniki, kot sta Tom Hanks in Steven Spielberg, in lokalno oblastjo; skupaj so zbrali 12,5 milijona dolarjev in potešili apetite po zaslužku. »Moje otroške sanje in fantazije so izhajale iz filmov, podobe, ustvarjene v Hollywoodu, in imele velik vpliv na moje življenje in Playboy,« je takrat Reuters povzel Hefnerjevo izjavo. »Znak Hollywood je hollywoodski Eifflov stolp in vesel sem, da lahko pomagam ohraniti tako pomembno kulturno znamenitost.«

Napis je v zadnjih desetletjih predvsem turistična znamenitost, kar spet povzroča nejevoljo lokalnega prebivalstva. V pričakovanju stote obletnice so pred dnevi začeli novo osemtedensko osvežitev, za katero bodo, kot predvidevajo, porabili 1500 litrov temeljnega premaza in barve.