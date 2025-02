Avstrijski Salvador Dalí in njegova kapela

V nadaljevanju preberite:

Obisk Celovca večina povezuje predvsem z Vrbskim jezerom, pa s parkom Evropa, kjer je med drugim slavni Minimundus. In vendar ponuja prestolnica avstrijske Koroške še veliko več, poleg različnih festivalov tudi soliden nabor muzejev in galerij ter nenazadnje staro mestno jedro, v katerem je nekaj kuriozitet, ki so manj znane, zato pa toliko bolj zanimive. Ena izmed njih je nedvomno cerkev svetega Egidija, tako imenovana Fuchsova kapela, ki jo je poslikal, pa je nedvomno njena največja zanimivost.