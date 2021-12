Banovci, Božična vas v Božični Prlekiji

Začelo se je pred enaindvajsetimi leti kot izvirna zamisel banovskih društev, turističnega, gasilskega in športnega, od katere so vsi imeli nekaj. Božična vas so poimenovali decembrsko postavitev domačih jaslic na prostem, pred hišami, ki so si jih lahko ob sprehodu skozi vas ogledovali obiskovalci in radovedneži od blizu in daleč, strokovne komisije pa so ocenjevale izvirnost in lepoto postavitev. Vaščani so bili ponosni na svoje stvaritve in leta 2019 je bilo na ogled rekordnih sedeminpetdeset jaslic v najrazličnejših tehnikah in izvedbah. Jaslice so torej imeli postavljene skoraj pri vsaki hiši v vasi.

Sedaj je v pravljičnost banovskega božiča posegla epidemije in že lansko leto so odpadle vse prireditve, podobno pa se dogaja tudi letos. »Toda vaščani so še vedno za, radi bi nadaljevali res že dolgo tradicijo, zato so se krašenja vasi lotili tudi letos. Žal se je število razstavljenih jaslic skoraj prepolovilo, na ogled jih je tokrat dvaintrideset, a vas je ob mraku še vedno lepa in privlačna za sprehajalce,« pravi eden od soorganizatorjev vsakoletne Božične vasi Bojan Lešer iz Term Banovci. Banovske Terme so namreč že od vsega začetka poleg banovskih društev, občine Veržej in veržejskega Marianuma soorganizator decembrskega dogajanja v Banovcih in širše v občini. S prireditvijo so gostje toplic dobili lep dogodek v bleščečem predprazničnem vzdušju, v vaško blagajno se je nakapljajo nekaj prostovoljnih prispevkov obiskovalcev, veržejska občina pa je bila še eno stopničko višje na poti med turistično zanimive cilje.

Jaslice na prostem v Banovcih si vedno ogleda veliko obiskovalcev. FOTO: Jože Pojbič

»Žal letos razen verjetno gledališke predstave na prostem Božiček na vasi ne bo nobene spremljajoče prireditve. Odpadel bo božični pohod, vaščani tudi tradicionalne stojnice s kuhanim vinom in domačim pecivom niso mogli postaviti, tako da je dogajanje zelo okrnjeno,« pravi Lešer.

Zvezdnik postavljanja jaslic tokrat ne sodeluje

Letos že drugo leto se v okrnjeno vaško dogajanje ni vključil tudi dolgoletni zvezdnik postavljanja jaslic, Banovčan, z ženo priseljen iz Škofje Loke, Andrej Tomc. Ko sta se pred desetimi leti priselila, se je sicer takoj odzval na vabila organizatorjev in se skrajno resno lotil dela. »Čeprav sem bil po poklicu davčni uradnik, imam nekaj ročnih spretnosti in veliko veselja do ustvarjanja, zato sem poprijel malce drugače, po svoje. Izdeloval sem natančne makete in vanje umeščal jaslične like. Enkrat so bili tako Marija z detetom, Jožef, sveti trije kralji in drugi liki postavljeni pred natančno maketo Babičevega mlina, ki ga je poganjal elektromotorček. Drugič sem na desetih kvadratnih metrih zgradil maketo celotnih Banovcev, z vsemi hišami, ulicami in potmi, in like umestil po vasi. Ob drugi priložnosti sem za jaslično okolje postavil panonsko vas s tradicionalnimi cimpranimi hišami in tradicionalnimi obrtmi, gater žago, kovačijo,« našteva v domači sprejemnici, kjer pa imata z ženo letos postavljene samo majhne, klasične domače jaslice. Osem let, kolikor je sodeloval, je bil zaradi svojega inovativnega pristopa vsakič zmagovalec ocenjevanja Božične vasi in v njegovi garaži, kamor je postavil jaslice, se je vedno trlo obiskovalcev.

Andrej Tomc z eno od maket, ki jih je izdeloval za Božično vas prejšnja leta. FOTO: Jože Pojbič

»Že drugo leto ne sodelujem več, lani nisem zaradi epidemije, potem je zbolela žena in je bilo veliko opraviti po bolnicah in okrog zdravnikov. Za izdelavo takšnih jaslic, kot sem jih izdeloval jaz, sem porabil kar nekaj mesecev. Začel sem običajno konec junija in makete izdeloval vse do decembra. Tega časa sedaj nisem imel, morda pa bomo v prihodnje še kaj postavili,« pravi.

Pogoji PCT

Že nekaj časa je banovska Božična vas del širšega prazničnega dogajanja Božična Prlekija, katerega del so vsakoletne predstave Božična noč na Razkrižju (letos so zaradi epidemije spet odpadle), razstave jaslic v centru domače in umetne obrti v Marianumu v Veržeju in zadnjih nekaj let tudi razstave medenih hišic v čebelarskem muzeju Tigeli na Krapju.

V centru DUO v Marianumu so pripravili okrnjeno razstavo jaslic slovenskih rokodelcev. FOTO: Jože Pojbič

Vodja centra DUO v Veržeju Iris Balažic priznava, da je koronavirus močno okrnil tudi njihov prispevek k Božični Prlekiji. Razstava jaslic je lani zaradi desetmesečnega zaprtja centra povsem odpadla, letos pa so jo v okrnjenem obsegu vendarle pripravili. Na trinajsti razstavi sodeluje štiriindvajset slovenskih rokodelcev z jaslicami iz gline, lesa, koruznega ličja in drugih materialov, dvajset jaslic so prispevali otroci okoliških šol in vrtcev, z desetimi iz gline pa se kot posebna gostja predstavlja ena uspešnejših razstavljavk iz prejšnjih let Mihaela Žakelj Ogrin. Po besedah Balažičeve je letos tudi kar nekaj obiskovalcev, ki morajo v nasprotju z banovsko Božično vasjo, ki je na prostem, izpolnjevati pogoje PCT, saj je razstava v galeriji centra DUO.

Dragica Tigelj v čebelarskem muzeju na Krapju razstavlja medene hišice. FOTO: Jože Pojbič

Precej obiskovalcev se v predbožičnem času odpravi tudi v muzej čebelarstva Tigeli na Krapju, streljaj od Banovcev. Tam Dragica Tigeli zadnjih pet let, z izjemo lanskega leta, pripravlja razstavo hišic iz medenega testa oziroma nekakšne medene vasi, ki se imenitno vključuje v celotno božično vzdušje Banovcev in Veržeja. »Kar nekaj časa je trajalo, da sem dobila prave lectarske recepte za medeno testo in za glazure, s katerimi krasim hišice. Medičarji svoje recepture ljubosumno čuvajo in zgolj po naključju sem prišla do gospe, ki te reči pripravlja ljubiteljsko in mi je bila pripravljena pomagati,« pravi Dragica Tigeli, ki je s tem naredila tudi korak naprej od zgolj čebelarjenja in pridelave medu. A podobno kot pri Andreju Tomcu tudi pri njej priprava takšne razstave vzame veliko časa. »Že konec avgusta začnem pripravljati najprej kartonske modele hišk, po katerih nato naredim sestavne dele iz medenega testa. Potem je treba sestavljati, okraševati, postaviti vse skupaj v zaključeno celoto ... Toda vse je poplačano z navdušenjem obiskovalcev, predvsem otrok.«