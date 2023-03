Britanski kralj ostaja doma

Obisk britanskega kralja Karla III. v Franciji, kjer so ga pričakovali v nedeljo, je bil zaradi protestov proti pokojninski reformi preložen, je včeraj sporočilo francosko predsedstvo. To bi bil prvi državniški obisk Karla III. v tujini v času njegove vladavine, ki pa je bil zadnje dni zaradi napovedanih novih protestov v državi vse bolj negotov.

Kot so sporočili iz Elizejske palače, je bil glede na četrtkovo napoved novih obsežnih protestov proti pokojninski reformi, napovedanih za prihodnji torek, obisk Karla III., ki naj bi potekal od nedelje do torka, prestavljen. »To odločitev sta francoska in britanska vlada sprejeli po telefonskem pogovoru med predsednikom (Emmanuelom Macronom) in kraljem danes zjutraj,«so zapisali v izjavi, ki jo povzema francoska tiskovna agencija AFP. Kot so ob tem pojasnili, bo državniški obisk ponovno organiziran v najkrajšem možnem času.

V sredo v Nemčijo

itev o preložitvi obiska je bila sprejeta, da bi lahko sprejeli njegovo veličanstvo kralja Karla III. v razmerah, ki odražajo naše prijateljske odnose, so še dodali. V Londonu pa so pojasnili, da je do odločitve prišlo, potem ko je francoski predsednik Macron zaprosil britansko vlado, naj obisk preloži, poroča AFP sklicujoč se na tiskovnega predstavnika vlade.

Pariz in tudi druge dele Francije so v zadnjih tednih zajeli množični protesti proti sporni pokojninski reformi, ki jo je nedavno - s pomočjo ustavnih pooblastil in mimo parlamenta - sprejela francoska vlada.

Francoska prestolnica se zaradi stavke komunalnih služb utaplja v smeteh, obsežne demonstracije pa so v zadnjem času večkrat ohromile cestni, železniški in letalski promet.

Karel bi moral s kraljico soprogo Camillo na obisk prispeti v nedeljo zvečer. V ponedeljek bi dan preživel v Parizu in v torek nato odpotoval v Bordeaux na jugozahodu države. Francoska in britanska vlada sta še v četrtek zatrjevali, da sprememb pri načrtovanem obisku kralja ne bo. Karel III. naj bi sicer v sredo iz Francije odpotoval v Nemčijo. V uradu nemškega predsednika v Berlinu so medtem potrdili, da bo kljub preložitvi obiska Karla III. v Franciji njegov državniški obisk v Nemčiji, predviden od srede do petka prihodnji teden, potekal po načrtih, poroča nemška tiskovna agencija DPA.