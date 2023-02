Camilla po kronanju Karla III. ne bo kraljica soproga, ampak kraljica

Iz Velike Britanije prihaja novica, da kraljica soproga Camilla po kronanju Karla III., ki bo v Westminstrski opatiji 6. maja, ne bo imela naziva kraljica soproga, ampak kar kraljica.

Leta 2005, ko sta se s Charlesom poročila, je bilo kaj takega nepredstavljivo, predvsem zato, ker ji je bila britanska javnost izrazito nenaklonjena, saj je veljala za razdiralko zakona med Charlesom in Diano. O tem je v intervjuju za Panoramo spregovorila tudi sama Diana: »V zakonu smo bili trije, zato je bila kar gneča.« Camilla in Charles sta se poročila skoraj osem let po tragični smrti njegove prve žene. Diana in Charles sta bila poročena 15 let, od leta 1981 do 1996.

Februarja 2005, ko sta se Charles in Camilla zaročila, so v Buckinghamski palači v izjavi za javnost zapisali: »Namera je, da bo gospa Parker-Bowles uporabljala naziv njeno veličanstvo princesa soproga, ko bo valižanski princ nasledil prestol.«

Z leti je Camilli uspelo omehčati britansko javnost, ključna pa je bila, ugotavljajo poznavalci, podpora pokojne kraljice Elizabete II., ki je junija lani ob 70. obletnici vladavine izrazila »iskreno željo«, da bi njena snaha postala kraljica soproga ter da bi ju s Charlesom podaniki podpirali, kot podpirajo njo.

Zdaj se je, poročajo viri z britanskega dvora, Buckinghamska palača odločila iti še korak dlje. Prvo znamenje je prišlo pred dnevi, ko je Camilla posodobila ime svoje dobrodelne organizacije, ki med otroki in odraslimi širi dostop do literature. Bralna soba vojvodinje Cornwalske se po novem imenuje Queen's Reading Room, torej Kraljičina bralna soba, ne Bralna soba kraljice soproge.

Dobro obveščen vir z dvora je za Daily Mail povedal: »V palači prevladuje mnenje, da bi bil naziv kraljica soproga preveč okoren in da bi bilo za Camillo bolj preprosto, da bi bila znana samo kot kraljica, ko bo čas pravi. Bralna soba je prvo znamenje. Njeno veličanstvo navsezadnje je kraljica.«

Nekateri mediji, na primer The Times in The Telegraph, so v Camillinem uradnem nazivu že izpustili besedo soproga. Buckinghamska palača se je pri odločitvi lahko naslonila na zgodovino. Tudi Charlesova babica Elizabeth Bowes-Lyon, soproga kralja Jurija VI., je bila v javnosti znana kot kraljica Elizabeta, čeprav je uradno seveda bila kraljica soproga, po moževi smrti pa so jo imenovali kraljica mati.

Poleg Camillinega naziva bližajoče se kronanje spremlja še ena uganka, namreč, ali se ga bosta udeležila kraljeva odpadnika, kraljev mlajši sin princ Harry in njegova žena Meghan. Po poročanju Independenta bosta vabilo prejela, ni pa še jasno, ali bosta pripotovala v London.