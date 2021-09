Čarobna beseda »pospravljeno«

Japonska umetnica pospravljanja Marie Kondo, ki je s pandemijo, ko so ljudje obtičali v prenatrpanih domovih, postala še večja globalna junakinja, ima resna tekmeca, »minimalista« Joshuo Fieldsa Millburna in Ryana Nicodemusa. Prijatelja iz otroštva, ki sta se znašla na prelomnici, sta že v začetku prejšnjega desetletja začela ozaveščati, kako z manj stvarmi, tudi slabše plačano službo, manjšo nepremičnino in s tem manjšimi dolgovi in stresom, zaživeti svobodneje. Odrasla sta v skromnih razmerah, sledeč ameriškim sanjam, pa sta se zataknila v pretiranem potrošništvu, pa tudi tesnobi in depresiji.



Danes se hvalita, da sta pomagala 20 milijonom ljudem, v začetku leta sta udarila z novim filmom The Minimalists: Less Is Now na Netflixu, jutri začenjata novo turnejo po dvajsetih ameriških mestih Ljubite ljudi, uporabljajte stvari (Love People, Use Things), poimenovano po letošnji knjigi, ki se osredotoča na sedem osnovnih odnosov v življenju.



Pred sedmimi leti sta svojo različico minimalizma širila z 21-dnevnim načrtom po dnevih. Da je treba v škatle pospraviti vse do zadnje malenkosti, nato pa iz njih jemati le, kar potrebuješ. Stvari, ki po tednu dni ostanejo v škatli, da ne potrebuješ in jih kaže prodati, podariti, zavreči ali shraniti v digitalni obliki. Danes obljubljata 16 korakov do cilja, predlagata pa tudi 30-dnevno igro, v kateri se prvi dan znebiš ene nepotrebne stvari, drugi dan dveh in tako naprej, vse do tridesetih na zadnji dan. Nista strogo proti nakupom, a naj bodo ti vselej premišljeni.



Strinjati se kaže, da ima vsak svoj minimalizem in da ve, kdaj se je življenje zatrpalo. Kadar razglasim pospravljanje kleti, se spomnim še ene marie, mame sestrine sošolke, ki zagovarja: pokaži mi klet in povem ti, kdo si. Odločila se je, da se bodo zaradi šolajočih se hčera raje preselili v trikrat manjše stanovanje v mestu in blizu šole, da ne bodo z vožnjo izgubljali dragocenega časa in denarja. Podaljšek stanovanja so ustvarili v zavidljivo pospravljeni garderobi v kleti. Možnosti je veliko, druži jih čarobna beseda »pospravljeno«.

