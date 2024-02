Celine Dion in njen boj

O življenju kanadske glasbenice Celine Dion (55) in njenem boju z redko nevrološko boleznijo – sindromom togega telesa – so posneli dokumentarni film z naslovom I Am: Celine Dion (Jaz sem Celine Dion) režiserke Irene Taylor. Pravice zanj je pridobil Amazon MGM Studios. Film bo na voljo pri ponudniku pretočnega predvajanja Prime Video. Kdaj naj bi bil film na ogled, še ni znano.

»Zadnjih nekaj let je bilo zame velik izziv, pot od odkrivanja moje bolezni do učenja, kako živeti z njo in jo obvladovati, a ne dovoliti, da me zaznamuje,« je na spletni strani ob napovedi dokumentarca zapisala Celine Dion.

»Med nadaljevanjem poti k ponovnemu začetku svoje umetniške kariere sem spoznala, kako zelo sem pogrešala svoje oboževalce. Med odsotnostjo sem se odločila, da želim dokumentirati to obdobje življenja in poskusim povečati ozaveščenost o tej malo znani bolezni ter pomagati drugim s to diagnozo,« je še zapisala.

Ena najuspešnejših glasbenic

Dionova je že pred časom sporočila, da so ji diagnosticirali redko nevrološko bolezen, imenovano sindrom togega telesa, zaradi česar jo pestijo mišični krči, občasno ima tudi težave s hojo in petjem. Zaradi bolezni je pevka velike uspešnice My Heart Will Go On za lani in letos odpovedala vse koncerte v Evropi v okviru svoje Courage World Tour.

Pevka se je sicer obdala z najboljšimi zdravniki in strokovnjaki, ki pa je vseeno ne morejo pozdraviti. Kot je pred časom povedala njena sestra Claudette, je to bolezen, o kateri se ve zelo malo. Povzroča otrdelost in togost v trupu in udih. Spremljajo jo tudi močni krči. Skratka gre za simptome, ki so vse prej kot nedolžni.

Za omenjeno spletno stran je dejala tudi, da držijo pesti, da bodo raziskovalci našli zdravilo za to bolezen. Ta sindrom prizadene eno osebo na milijon, prav zato se je pevka odprla filmarki in oskarjevski nominiranki, da bi s tem pomagala drugim, ki imajo to diagnozo. Z več kot 250 milijoni prodanimi albumi po vsem svetu je Dionova ena najuspešnejših glasbenic svoje generacije.