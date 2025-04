Cene jajc na rekordnih ravneh, tudi Trump ni pomagal

V marcu 2025 so se cene jajc v ZDA povzpele na rekordne ravni. Povprečna cena ducata jajc je dosegla 6,22 dolarja, kar predstavlja 22-odstotno povečanje v primerjavi z januarjem istega leta. V primerjavi z letom prej je cena narasla za 60,4 odstotka. Rast je posledica kombinacije inflacije in pomanjkanja jajc zaradi izbruha ptičje gripe, ki je prisilila kmetovalce, da pobijejo na milijone kokši nesnic, kar je zmanjšalo ponudbo na trgu.

Tudi v Sloveniji so po podatkih statističnega urada jajca v letu 2025 za 41 odstotkov dražja kot leta 2020. Slovenija je predlanskim dosegla visoko, kar 90-odstotno stopnjo samooskrbe z jajci. Konzumna jajca je valilo okoli 1,4 milijona kokoši nesnic, ki so skupaj znesle povprečno 900.000 jajc na dan. Lani je bilo treba za deset jajc v povprečju odšteti 2,38 evra.

Povišanje cen jajc ni nov pojav, saj so v zadnjih štirih letih cene močno nihale, predvsem zaradi vpliva ptičje gripe in inflacije. Na primer, januarja 2023, za časa predsedovanja Joeja Bidna, je povprečna cena ducata jajc znašala 4,82 dolarja. Do konca njegovega mandata je cena padla na 3,65 dolarja, vendar pa se je pod novim predsednikom Donaldom Trumpom, ki je obljubil znižanje cen, povprečna cena ponovno dvignila.

V letu 2020, med prvim mandatom Donalda Trumpa, je povprečna cena ducata jajc znašala le 1,50 dolarja. Ta dramatični porast cen je še posebej opazen v državah z bolj strogimi predpisi in v tistih, kjer je ptičja gripa najbolj prizadela perutninske farme. Na primer v Kaliforniji, kjer morajo biti vsa jajca na trgovskih policah iz proste reje, stane ducat jajc kar 13,49 dolarja. V Pensilvaniji, kjer je bilo z boleznijo okuženih več kot dva milijona ptic, stane ducat jajc 6,40 dolarja.

Lokalni prebivalci po vsej državi so na družbenih omrežjih izražali svoje nezadovoljstvo zaradi visokih cen jajc. Valerie Wilder iz Alabame je na facebooku objavila, da se je cena za ducat jajc v dveh tednih povišala s 3,82 na 6,82 dolarja. Podobno je Gregg Witter iz Massachusettsa poročal, da je cena jajc v njegovi lokalni trgovini dosegla 7,49 dolarja.

Povišanje cen jajc je postalo simbol širših gospodarskih težav, s katerimi se soočajo ZDA. Ljudje po vsej državi se sprašujejo, kdaj se bodo cene stabilizirale, vendar trenutne napovedi ne kažejo na hitro izboljšanje. Ameriško ministrstvo za kmetijstvo (USDA) napoveduje, da bodo cene jajc še naprej naraščale, dokler se ne bo zmanjšalo število primerov ptičje gripe in se bodo kmetje lahko ponovno posvetili repopulaciji svojih jat.

Kljub prizadevanjem USDA in kmetov za obvladovanje situacije se zdi, da bodo visoke cene jajc ostale realnost še nekaj časa.