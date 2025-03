ZDA nimajo jajc, zato za pomoč prosijo Dansko, ki so jo pred dnevi izzivale

Medtem ko se ameriški predsednik Donald Trump zapleta v vedno globlje trgovinske konflikte z Evropo in vztrajno izziva potrpežljivost Danske zaradi svojih želja po priključitvi Grenlandije, je ZDA nenadoma doletela neprijetnost. Zaradi resnih posledic ptičje gripe se država sooča s pomanjkanjem jajc, zato Trumpova administracija zdaj prosi za pomoč – prav Dansko.

»Ameriško ministrstvo za kmetijstvo nas je kontaktiralo in vprašalo, ali lahko povečamo izvoz jajc v ZDA,« je za danske medije dejal predstavnik združenja Danish Eggs, Valdemar Nygaard. Zahteva prihaja v času, ko ZDA zaradi epidemije ptičje gripe trpijo drastično zmanjšanje populacije kokoši nesnic. Samo v prvih mesecih letošnjega leta so morali v ZDA pokončati več kot 30 milijonov kokoši, kar je ceno jajc v trgovinah pognalo do rekordnih vrednosti. Februarja je tako cena že dosegla več kot osem dolarjev za ducat jajc, piše Guardian.

Američani so trenutno prisiljeni iskati rešitve za pomanjkanje tudi v tujini, saj trenutna dobava iz Mehike in Turčije ne zadostuje. Poleg Danske so podobne prošnje dobili še na Švedskem, Finskem in Nizozemskem. Pomoč ZDA pa ne bo preprosta. Valuta Larsen, predstavnik danskega združenja proizvajalcev jajc, poudarja, da je uvoz jajc v ZDA iz Evropske unije zelo zapleten, saj ameriški predpisi zahtevajo stroge standarde higiene in postopke pridelave, ki se precej razlikujejo od evropskih praks, piše danski Fødevarewatch.

Primer pomanjkanja jajc v ZDA razkriva paradoks Trumpovih trgovinskih ukrepov, pri katerih največjo škodo čutijo prav Američani sami. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

V ozadju se medtem nadaljuje trgovinska vojna, ki jo je Trump sprožil s povišanjem carin na evropske izdelke. Ameriški predsednik grozi z dodatnimi carinami, s katerimi namerava pritisniti na Evropsko unijo, a se mu to zdaj vrača kot bumerang. »Američani nas prosijo za pomoč, a hkrati grozijo z novimi carinami na evropsko blago. Ironično, kajne?« je za danski časnik AgriWatch dejal Jørgen Nygaard, predstavnik danskega združenja pridelovalcev jajc.

Trgovinske napetosti z Evropo niso edini razlog za oster odziv Danske. Trump je namreč v zadnjih tednih ponovno dvignil prah s svojo namero, da bi ZDA priključile Grenlandijo, avtonomno ozemlje pod dansko upravo. Kljub ostrim zavrnitvam danske vlade in Grenlandije same, Trump vztraja. To je dodatno razjezilo dansko javnost, kjer se je oblikovala močna protitrumpovska kampanja, dodaja Indenpendent.

Pomanjkanje jajc v ZDA je povzročilo tudi politične napetosti. Predsednik Trump je pred časom v svojem govoru pred kongresom za visoke cene jajc okrivil svojega predhodnika Joeja Bidna. Obljubil je, da bo znižal cene jajc, vendar se te še naprej zvišujejo, kar povzroča nezadovoljstvo med potrošniki.​ Ponekod v trgovinah že omejujejo količino jajc na kupca, saj želijo preprečiti, da bi zaloge zaradi množičnega kopičenja prehitro pošle.

Ponekod v trgovinah že omejujejo količino jajc na kupca, saj želijo preprečiti, da bi zaloge zaradi množičnega kopičenja prehitro pošle. FOTO: Brian Snyder/Reuters

Trump je sicer prejšnji mesec predlagal milijardo dolarjev vreden načrt za omejitev posledic ptičje gripe, ki vključuje okrepitev biološke varnosti in pomoč prizadetim kmetom. Prav tako je ameriško pravosodno ministrstvo začelo preiskavo domnevnega izkoriščanja krize s strani proizvajalcev jajc, ki naj bi namerno napihovali cene.

Primer pomanjkanja jajc v ZDA razkriva paradoks Trumpovih trgovinskih ukrepov, pri katerih največjo škodo čutijo prav Američani sami. Trump je v predvolilni kampanji sicer obljubljal hitro rešitev težav in znižanje cen, zdaj pa zaradi njegovih odločitev državljani jajca plačujejo dražje kot kdajkoli prej.