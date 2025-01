Vaši geni niso vaša usoda

Kako okoljski dejavniki in naš življenjski slog vplivajo na izražanje genov in njihovo strukturo, pojasnjuje Dejan Jarič, doktor medicine, psihoterapevt in holistični zdravnik, ki je svoje delovanje usmeril v povezovanje klasične medicine z integrativnimi in celostnimi pristopi k zdravju. Epigenetiko – področje molekularne biologije, ki se ukvarja s spremembami v izražanju genov organizma, ki niso povezane s spremembami v zaporedju DNK – preučuje že sedemnajst let. K temu so ga spodbudile lastne težave z zdravjem.

Že v gimnaziji je imel hude depresije, tenzijske glavobole in kronični gastritis. Ker mu klasična medicina ni znala pomagati, je začel preučevati alternativne oziroma celostne pristope k zdravju. Ukvarjati se je začel z meditacijo, hoditi na psihoterapije ter se poglabljati v globlje vzroke za bolezni. Tako je odkrival povezavo med duhovnostjo in znanostjo.

Bili ste na poti specializacije v nefrologiji, pa ste se odločili zapustiti javno zdravstvo. Zakaj?

Kot zdravnik klasične medicine sem tik pred epidemijo, to je bilo marca 2020, začutil, da samo s klasičnim delom, torej s predpisovanjem zdravil, ne bom mogel izpolniti potenciala. Začel sem delati doktorat na univerzi Quantum o celostni integrativni holistični medicini ter povezovati svetove, ki so morda za nekoga nezdružljivi, ampak kot vemo, je fizika dokazala, da smo ljudje 99,999999-odstotna energija. Vse je energija, vse v tem vesolju vibrira na določeni frekvenci.

Kaj to pomeni za človeka?

Da je v osnovi duhovno bitje, ki ima lahko na telesu določene blokade, torej na miselnem, čustvenem, eteričnem in na koncu fizičnem. Če človek nič ne naredi za svoja čustva, misli, energijo, bo slej ko prej tudi fizično zbolel.

Kako ste delovali v javnem zdravstvu?

Vedno po protokolu. Če sem pri kom začutil, da je dojemljiv za kaj več, sem mu predstavil še druge možnosti – meditacijo, mu svetoval kakšno knjigo ... Sem pa bil že takrat navdušen nad močjo misli, delal sem terapije, zelo napredne meditacije, povezave z višjimi ravnmi in kvantnim enotnim poljem.

Kaj ste ugotovili?

Kako je mogoče reprogramirati podzavest in kako to vpliva na zdravje posameznika. Da lahko vzorec, ki ga imamo v sebi, povzroči bolezni. Zdravil sem poslovneža, ki je bil v poslovni stiski. Odpovedovale so mu noge. Razvila se mu je gangrena, potem so se pojavili nevrološki simptomi, pristal je na vozičku in zdravniki so rekli, da ni rešitve. Niso vedeli, kaj se dogaja, hoteli so narediti amputacijo. Prišel je k meni, začutil je, da mu lahko pomagam. V terapiji smo zamenjali njegove notranje programe, da je odgovoren za družino, da mora poskrbeti zanjo. Verjamem, da ima naše telo sposobnosti samozdravljenja, če mu damo potrebne pogoje. Če dovolj dolgo ponavljamo eno vajo, če delamo na celostni ravni ter povežemo um in srce. Gre za srčno-možgansko koherenco, kar so dokazali tudi na inštitutu HeartMath – elektromagnetno polje srca je 5000-krat močnejše od možganov.

»Ljudi učim delati osmice; da vso energijo iz uma pošljejo v srce, prečistijo energijo in pošljejo iz srca nazaj gor. Tako lahko vzpostavimo koherenco uma in srca, kar nas zdravi.« FOTO: Marko Feist

Kako povežemo možgane in srce?

Ljudi učim delati osmice; da vso energijo iz uma pošljejo v srce, prečistijo energijo in jo pošljejo iz srca nazaj gor. Tako lahko vzpostavimo koherenco uma in srca, kar nas zdravi. Takrat lahko odpremo srce in smo kanal za brezmejno božansko inteligenco, ki deluje skozi naše odprto srce. To so vedeli tudi modreci z vzhoda.

Kaj točno je epigenetika?

Epigenetika raziskuje, kako vplivajo na nas dejavniki iz okolja, ne da bi pri tem spremenili strukture DNK, torej bazne pare, adenin, timin, gvanin, citozin, ampak le izražanje naših genov. Ne obstaja gen za raka. Obstaja pa potencial, da bomo dobili raka, če smo ves čas v kroničnem stresu, če živimo nezdrave odnose, če jemo nezdravo hrano, kadimo, pijemo, torej nimamo zdravega življenjskega sloga. Tako bomo prej ali slej aktivirali te gene.

Kako se geni aktivirajo?

Nekateri se utišajo, drugi prižgejo kot lučka na novoletni jelki, odvisno od naših misli. Naše misli, naša percepcija, to je dokazal celični biolog Bruce Lipton, začetnik epigenetike, vplivajo na to, da se celice v različnih okoljih razvijejo v različne vrste celic. To je osnova epigenetike. V odvisnosti od okolja, v katerem smo, oziroma, še bolje rečeno, od tega, kako se odzivamo na vplive iz okolja, se aktivirajo geni za zdravje, bolezen, srečo ali nesrečo. Mi sami smo lahko danes že genetski inženirji. To je uradno priznana znanost epigenetike. Sam sem začel govoriti o tem že pred sedemnajstimi leti. Takrat sem bil v klasičnih medicinskih krogih seveda sprejet kot čuden, doživel sem podtikanja, mobing. Imel sem zagovor pred dekanom in učiteljskim zborom.

Kaj akitivira tako imenovane slabe gene?

Danes je znanstveno dokazano, da nizka energija, čustva, kot so jeza, zamera, strah, bolečina, nemoč, aktivirajo gene za bolezen, za težave v življenju. Če živimo v radosti, igrivosti, veselju, sreči, miru, smo na energiji visoke vibracije, kar prinese zdravje, aktivira gene za zdravje. Vse je odvisno od naše energije, kako dojemamo sebe, svet in okolico. To definira našo celično biologijo.

Poznamo tudi primere, ko bolezen pride k ljudem, ki živijo zdravo, so pozitivni in na prvi pogled ne kažejo tega, o čemer sva zdaj govorila.

Veliko stvari je v bistvu res globoko potlačenih. Tudi če je človek na neki ravni, na površini, videti, da je z njim vse v redu, da živi zdravo, se giblje, ni nujno, da se tako počuti v srcu. Kanadski zdravnik Gabor Maté, ki celostno gleda na človeka, pravi, da ima vsaka bolezen za sabo travmo. Lahko je to od prednikov, lahko je karmični vpliv. Dr. Stevenson, recimo, je dokazoval inkarnacijo, tudi zdravnik psihiater, ki je vse življenje raziskoval in vlagal energijo v to. Popisane so izkušnje tri tisoč otrok, ki so se spontano spominjali preteklih življenj in izkušenj.

Dejan Jarič je kot zdravnik klasične medicine začutil, da samo s predpisovanjem zdravil ne bo mogel izpolniti potenciala. FOTO: Marko Feist

Podedovane travme torej.

Travma lahko traja do osem generacij. Danes vemo, da se lahko na človeka prenese travma, ki jo je doživela praprapraprababica, ki je živela v pomanjkanju, stiski, strahu. To lahko danes vpliva name kot občutek pomanjkanja, čeprav fizično v tem življenju nikoli nisem bil lačen.

Kakšni so uradni dokazi za obstoj enega polja in višje zavesti?

V Cernu so odkrili Higgsov bozon, božanski delec, ki ustreza osnovnim načelom, da vse izvira iz ene zavesti, enega vira, kar dokazuje obstoj enotnega polja, kjer se vse štiri glavne sile združijo: elektromagnetizem, šibka, močna jedrska sila in gravitacija. Z gravitacijo imajo nekaj težav.

Seveda ne obstaja splošno sprejeta teorija o vplivu na človeka, temveč obstajajo različni vidiki, različni pogledi. Vsem pa je skupno, da se na neki ravni združijo v neomejen potencial, iz katerega v bistvu vse izvira, torej vse misli, vsi arhetipi, vsi občutki, vse duše, vse zavesti, vse, kar obstaja, obstaja v tej energiji. V meditaciji se vse postavi v en izvor in tej sili rečemo enotno polje, enost, izvor vsega, kar je, vse izvira iz iste ravni resničnosti in s tem je v bistvu vse mogoče, dosegljivo. Od naše stopnje zavedanja je odvisno, s katero energijo se uglasimo.

V knjigi Razmišljaj hitro in počasi je opisan primer, ko so ljudje, alergični na jagode, razvili alergijo v sobi, v kateri so bile tapete z jagodami. Za kaj gre?

Vemo, da je misel vse in da možgani ne ločijo, ali si mi nekaj samo zamišljamo, ali to vidimo, ali se to dejansko dogaja. To je nevroznanost dokazala. To pomeni, da se tvorijo iste nevronske povezave in iste snovi se v možganih prek hipotalamusa in hipofize potem spuščajo v krvni obtok, da mi doživljamo enak efekt, kakor da bi to res doživeli. To je recimo placebo efekt. Naša misel je sprožila kaskado reakcij v telesu, nevrokemičnih in fizičnih, te molekule so se sproščale na vseh ravneh, da so se mehanizmi imunskega sistema aktivirali in povzročili alergijo. Zato lahko te tehnike meditacije in manifestacije delujejo. Ko si dolgo zamišljamo nekaj, ko te nevronske mreže v možganih dovolj dolgo krepimo, bo to spremenilo kaskado reakcij v telesu, da bomo lahko dejansko dosegli samoozdravitev.

