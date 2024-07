(VIDEO) Čustvena vrnitev Céline Dion za mnoge nesporen vrhunec večera

Dan po slavnostnem odprtju olimpijskih iger v Parizu, ki je tokrat potekalo na Seni, se še vedno vrstijo odzivi na prireditev. Z njo so organizatorji želeli poudariti pomen različnosti in enakopravnosti vseh ljudi, dekonstruirati stereotipe, a je bilo, kot je brati kritike, preveč pozornosti namenjene šovu in premalo športnikom, ki so se ob vsem tem zdeli kot statisti.

Ne glede na različne odzive, pa se zdi, da so si vsi enotni v enem: vrhunec večera je bil nastop kanadske pevke Céline Dion, ki je tik pred zaključkom štiriurne ceremonije zapela himno ljubezni, L'hymne a l'amour, slovite francoske šansonjerke Edith Piaf. Ta jo je ta posvetila ljubimcu, boksarju Marcelu Cerdanu, ki je umrl v letalski nesreči.

Pevka, ki zaradi tako imenovanega sindroma toge osebe (stiff person syndrome), ni nastopila v živo vse od leta 2020, je pokazala, da lahko, pa četudi samo za en večer, premaga bolezen. Ni se samo vrnila, temveč je zmagala, so njen nastop pospremili pri Guardianu, kjer so sicer otvoritveno slovesnost označili za visoko kičast rečni spektakel.

Tudi pevka, ki je med nastopom nasila belo Diorjevo obleko z dolgimi rokavi in posejano s tisoči perl in 500 metri resic, je precej čustveno pospremila dogodek: »Počaščena sem, ker sem nocoj nastopila na otvoritveni slovesnosti Pariz 2024 in ker sem tako polna radosti spet v enem svojih najljubših mest! Predvsem pa sem srečna, ker slavim vse te izjemne športnike z vsemi njihovimi zgodbami o žrtvovanju, predanosti, bolečini in vztrajnosti.«

Šestinpetdesetletni pevki se je po nastopu med drugimi poklonil kanadski premier Justin Trudeau. Kot je zapisal, je Céline Dion neverjeten talent, kanadska ikona, ki je morala premagati veliko, da je lahko nastopila. »Céline, lepo te je spet videti peti,« je dodal. Z velikimi besedami je njen nastop po poročanju BBC pospremila tudi italijanska pevka Laura Pausini: »Roke so se mi tresle in oči so jokale, ko sem poslušala in videla svojo ljubljeno Céline Dion.«

Nastop Céline Dion je bil sicer do zadnjega skrivnost, čeprav pričakovan, saj so je že nekaj dni prej prispela v Pariz, na odprtju olimpijskih iger pa je že nastopila leta 1996 v Atlanti, kjer je zapela pesem The Power of the Dream. Prejšnji mesec je med promocijo svojega novega dokumentarnega filma tudi več razkrila o svoji bolezni, ki povzroča togost mišic in krče. Kot je povedala v intervjuju za NBC, se lahko med petjem v njenem stanju počuti, »kot da bi jo nekdo davil«. Kljub temu ne dovoli, da bi bolezen povsem ugrabila njeno življenje, kot je bilo videti tudi na začetku tega leta, ko je bila na podelitvi grammyjev.

V dokumentarnem filmu I Am: Celine Dion je izjavila, da je odločena vrniti se na oder: »Če ne bom mogla teči, bom hodila, če ne bom mogla hoditi, se bom plazila. Ne bom odnehala. Ne bom.«