Dan brez obžalovanja

Če še ne veste, je danes dan nastrgane svinjine in louisianske mineštre gumbo. Amerika ima – neuradno – več kot dva tisoč posebnih dni za vse, od varčevanja do artritisa, kar ponekod prav tako zaznamujejo danes, toda tisti, ki so posvečeni raznim vrstam hrane, so še posebej opazni.



Včeraj smo lahko praznovali dan pice s klobasicami in hrane z ameriškega juga, v prihodnjih dneh bomo lahko slavili, če se nam bo le ljubilo, dan jorkširskega pudinga, sirne skute in čokoladnih tortic.



Na spletni strani »National Day« lahko najdemo še marsikaj drugega, denimo to, da je bil včeraj dan Krištofa Kolumba, a se v sodobnih ZDA ljudje, ki so jim v preteklosti postavljali spomenike, mnogim zdijo sporni. Manj sporen je celo prihajajoči dan poklona nergačem, napoveduje se nam tudi mednarodni dan polomij, danes pa je še dan za spoprijemanje s svojimi strahovi in dan svobodnih misli.



Oboje gre najbrž res skupaj in na misel pride modrost, ki jo pripisujejo dr. Seussu. Tudi ta je za nekatere sporen, ne bi pa smela biti sporna misel o življenju, ki je prekratko, da bi se zjutraj zbujali z obžalovanjem. »Imejte radi ljudi, ki so prijazni do vas, ter odpustite tistim, ki niso, in verjemite, da se vse zgodi z razlogom. Če dobite priložnost, si jo vzemite, če vam spremeni življenje, naj vam ga. Nihče ni rekel, da bo lahko, obljubili so nam le, da bo vredno!«



Včasih imamo dovolj razburjenja in mislimo le še na to, da prihaja tudi dan čokoladnih tortic. Kot zanalašč se nam na zaslonu prikaže recept za kremo z malinami, čokolado in smetano, preveč preprosto je videti, da ne bi poskusili. Jutri bo dan preobilnih mačk ter konca ustrahovanja, vzemimo si svobodo in poližimo lonec, v katerem smo stopili čokolado. Za piko na i pa si privoščimo veliko preveč čokoladnih tortic z malinovo kremo, ki smo jih jedli že za zajtrk.

