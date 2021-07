Črni tartufi, telečji hrbet in čokoladna pika na i

Meni kosila



Trideset kuharjev, tisoč obrokov

Tomaž Kavčič

»Kulinarična rdeča nit predsedovanja bo lokalno, sezonsko. Ko rečem lokalno, je torej največji poudarek na Brdu, na Gorenjski, a ne bomo se ustavili samo tukaj. Zajeli bomo vseh 24 kulinaričnih regij Slovenije. Šest mesecev moramo držati v roki nekakšno kulinarično ogledalo Slovenije – predstavitev celotne Slovenije z največjim poudarkom na Gorenjski oziroma mikro brdskih produktih.

Vsekakor je te dni zelo zanimivo, pestro. Zemono ostaja moj center, ker na JGZ Brdo delujem kot svetovalec, in tu je zagnana ekipa, polna entuziazma. Predsedovanje je velik izziv, veliko truda bo potrebnega, je pa to tudi užitek. Zame osebno tudi potrditev, da sem z dosedanjim delom dokazal, da sem na pravi poti. A vsak dan je tudi nov začetek. Vsak dan se kaj novega naučimo.«

B. B.

Kuharski mojster z Michelinovo zvezdico bo bdel nad gastronomsko ponudbo v Elegans hotelu Brdo, Vili Tartini, gradu Strmol in Vili Bled.



Od Zdravljice do pametne stekleničke

Glavna jed je na mizo prišla v obliki telečjega hrbta z medeno omako, mladega pečenega krompirja z zelišči ter karameliziranim pastinakom in brokolijem. In še vinska spremljava: Duet letnik 2017, tudi iz Goriških brd, iz kleti Edija Simčiča. Za desert pa čokoladna tortica z malinovim sladoledom. Ker Slovenija trenutno ni samo predsedujoča, ampak tudi evropska gastronomska regija, nas seveda zanima, kako bo s hrano na dogodkih, ki se bodo zvrstili v pol leta predsedovanja.Za prvi dan predsedovanja so v kuhinji Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve RS – JGZ Brdo pripravili več kot tisoč obrokov, postreženih na raznih lokacijah, od zajtrkov do delovnega kosila in večernega sprejema v Vili Bled, navaja direktor zavoda Brdo Marjan Hribar. Ekipa, ki pripravlja hrano, šteje po njegovih besedah okrog trideset ljudi, glavni kuhar je Janez Šetina – ampak vseeno je prvo kuharsko ime za ta dogodek in tudi kasneje za gastronomijo, povezano s tem zavodom in njegovimi izpostavami, Tomaž Kavčič, gostilničar in chef Gostilne pri Lojzetu na Zemonu. Ob objavi tega sodelovanja so poudarili, da gre za prvo predsedovanje katere koli države, pri katerem bo nad kulinariko bdel z Michelinovo zvezdico nagrajeni kuhar.Zakaj ravno on? »Tomaž Kavčič je dokazano eden največjih kuharskih mojstrov, sodeluje pa tudi s Slovensko turistično organizacijo že dvajset let. Pogovarjali smo se tudi z drugimi chefi, a smo se v razmišljanju najbolj ujeli z njim,« navaja Hribar. »Sodelovanje bo intenzivno; po pogodbi Tomaž Kavčič sodeluje na petdesetih glavnih dogodkih v okviru polletnega predsedovanja, pogodba z njim pa je sicer podpisana za pet let,« pove sogovornik.Spomnimo, kuharski mojster iz Vipave, ki je lani dobil tudi Michelinovo zvezdico, ki si jo je zares želel, bo skupaj z zaposlenimi bdel nad gastronomsko ponudbo tudi v novoodprtem Elegans hotelu Brdo, Vili Tartini, gradu Strmol in Vili Bled.Slovenija je za predsedovanje pripravila tudi posebna protokolarna darila. Kot so zapisali na spletni strani, ta odražajo izhodišča slovenskega predsedovanja in dejstvo, da je Slovenija letos evropska gastronomska regija. Najvišje protokolarno darilo – faksimile Zdravljice – bodo prejeli predsednice in predsedniki držav in vlad ter institucij EU. Med darili visokim gostom so tudi rute in kravate ter manšetni gumbi z motivom panterja, pametna steklenička Equa, ki s svetlobnimi opomniki opozarja na redno pitje vode, udeleženci srečanj pa bodo dobili tudi različne gastronomske pakete, ki jih bodo sestavljali pristni slovenski izdelki (med, tartufata, potica) in knjige s slovenskimi tradicionalnimi recepti.