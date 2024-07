Dolgo pozabljena fotografija Messija in Yamala obkrožila družbena omrežja

Ko je leta 2007 takrat 20-letni Lionel Messi poziral z dojenčkom v slačilnici stadiona Camp Nou v Barceloni za dobrodelni koledar pod okriljem Unicefa, nihče ni slutil, da bo otrok, ki je bil izžreban na natečaju, kasneje zaslovel v mednarodnem nogometu na najvišji ravni.

Fotografije Messija in dojenčka Lamina Yamala. FOTO: Twitter/ Joan Monfort/AP

Messi je dejansko kopal Lamina Yamala, 16-letnika, ki zdaj navdušuje na evropskem prvenstvu, tistega, ki je včeraj proti Franciji v polfinalu dal gol, o katerem se bo govorilo še dolgo, in pri starosti 16 let in 362 dni postal najmlajši strelec v zgodovini evropskih prvenstev v nogometu.

Dolgo pozabljena fotografija Messija in Yamala je ponovno prišla na dan, ko jo je prejšnji teden Yamalov oče objavil na instagramu s pripisom: »Začetek dveh legend.« Fotografije je posnel Joan Monfort, samostojni fotograf, za Associated Press. Šele ko je fotografija prejšnji teden zakrožila po spletu, je ugotovil, da je dojenček na sliki Yamal, poroča BBC.

»Prijavili so se na žrebanje za fotografiranje na Camp Nouu z igralcem Barçe. In zmagali,« je dejal Monfort za tiskovno agencijo AP. Naloga po njegovih besedah ni bila lahka, ker je bil »Messi precej introvertiran in sramežljiv«. »Prišel je iz slačilnice in nenadoma se je znašel v drugi sobi, s plastično kadjo, polno vode, in dojenčkom v njej. Najprej sploh ni vedel, kako naj ga drži.«

Yamal se je rodil v katalonskem mestu Esplugues de Llobregat očetu Maročanu in materi iz Ekvatorialne Gvineje. Ko je bil star sedem let, so se preselili v Barcelono, kjer se je pridružil mladinski akademiji FC Barcelona. Tako kot Messi je tudi Yamal kasneje zaigral za ta klub, postal je najmlajši začetni igralec in strelec v zgodovini kluba ter najmlajši strelec v španski ligi.