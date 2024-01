Dunajski filharmoniki si že oblačijo novoletne frake

Na dunajski silvestrski stezi, ob kateri je bilo osem glasbenih odrov na prostem, je novo leto pričakalo več sto tisoč ljudi, več sto milijonov gledalcev pa si bo v televizijskem prenosu ogledalo novoletni koncert Dunajskih filharmonikov, ki se bo ob 11.15 začel v veliki dvorani Musikverein. Predvajajo ga v več kot 90 državah. Dirigent je Christian Thielemann, ki je ta koncert enkrat že dirigiral, in sicer leta 2019.

Koncert, ki ni le eden

Christian Thielemann je eden vodilnih dirigentov na svetu. Od leta 1988 je bil generalni glasbeni direktor državnega gledališča v Nürnbergu. Leta 1997 se je vrnil v rodni Berlin in postal generalni glasbeni direktor berlinske državne opere. V obdobju 2004–2011 je opravljal isto funkcijo v orkestru Münchenske filharmonije. Od leta 2012 je šef dirigent Saške državne kapele v Dresdnu. Od prihodnje sezone bo generalni glasbeni direktor berlinske državne opere Unter den Linden.

Christian Thielemann je eden vodilnih dirigentov na svetu. Foto Dieter Nagl

Dunajski filharmoniki novoletnega koncerta ne priredijo le 1. januarja, ampak tudi prej. Thielemann pravi, da si je moral štirikrat obleči v frak: najprej na vaji 29. decembra, potem na »predkoncertu« 30. decembra ob 11. uri. Ta je odprt za javnost, vse vstopnice so že zdavnaj razprodane: najdražja je stala 490 evrov, najcenejša, za stoje na balkonu, 20 evrov. Zatem je bil 31. decembra ob 19.30 prednovoletni koncert, prav tako z enakim programom kot novoletni koncert. Na njem ni rož, s katerimi je za novoletni koncert bogato okrašena velika dvorana Musikverein.

​Na programu letošnjega novoletnega koncerta Dunajskih filharmonikov kot običajno prevladujejo dela dunajske glasbene dinastije Strauss. Od skupno 15 skladb je njihovih devet del, večinoma valčkov in polk ter ena uvertura operete. Šest od teh devetih je komponiral Johann Strauss mlajši, dve Eduard Strauss in eno Josef Strauss. Deliriji Josefa Straussa so zadnja skladba uradnega programa, pred nekaj dodatki, ki jih bo občinstvo zagotovo iskalo.

Brucknerjevo leto

Od šestih skladb drugih skladateljev sta na sporedu dve Josefa Hellmesbergerja mlajšega (1855–1907), dunajskega violinista, skladatelja in dirigenta. Koncert se bo začel s skladbo Karla Komzáka mlajšega (1850–1905) Marš nadvojvode Albrehta, ki je bila ena najbolj priljubljenih koračnic v Avstro-Ogrski.

V drugem delu bosta izvedena valček plodovitega dunajskega skladatelja Carla Michaela Ziehrerja (1843–1922), avtorja 600 skladb in 23 operet, in galop Hansa Christiana Lumbyeja (1810–1874). Lumbye je bil eden redkih danskih skladateljev, znanih zunaj domovine.

Petra Kovačič. FOTO: osebni arhiv

Petra Kovačič Med člani Dunajskih filharmonikov sta dva Slovenca. Petra Kovačič je ena od skupno 22 glasbenikov in glasbenic tega orkestra, ki igrajo prvo violino, Iztok Hrastnik pa eden iz ducata kontrabasistov. Petra Kovačič bo igrala na novoletnem koncertu Dunajskih filharmonikov, potrjujejo v upravi orkestra. Ni pa podatka, ali se bo koncerta udeležil kdo iz slovenskega državnega vrha. Lani je odmeval obisk predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič.

Od skupno devetih prvič izvedenih skladb na novoletnem koncertu Dunajskih filharmonikov je tudi delo Antona Brucknerja, tako orkester v Avstriji in po svetu zaznamuje 200. obletnico rojstva slovitega avstrijskega skladatelja. Thielemann poudarja, da je bil Bruckner kot mlad skladatelj zelo drugačen kot v poznih letih, ko je ustvarjal manj veselo glasbo. Umetniku je posvečen tudi tradicionalni film, ki ga avstrijski ORF predvaja v premoru med novoletnim koncertom.