Dvojna sreča, a lahko tudi dvojni (celo trojni) problem

Še pred nekaj desetletji smo dvojčke, katerih zaščitni znak so bila pogosto identična oblačila, gledali kot nekaj posebnega. Zdaj lahko že v vsakdanjem življenju ugotovimo, da jih je vse več, nedavno je to potrdila tudi mednarodna raziskava, objavljena v strokovni reviji Human Reproduction. Znanstveniki so namreč ugotovili, da se že vsak 42. zemljan rodi kot dvojček, kar je približno 1,6 milijona otrok na leto.



Na vprašanja, kako je v Sloveniji, nam je odgovorila dr. Nataša Tul Mandić, specialistka ginekologije in porodništva ter profesorica, ki v postojnski bolnišnici za ženske bolezni in porodništvo vodi center za nosečnice.