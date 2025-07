Ellen Degeneres: Iz ZDA sem se izselila zaradi Trumpa

Ameriška televizijska zvezdnica Ellen Degeneres se je prvič oglasila v javnosti, odkar sta se s partnerko Portio De Rossi – po tem, ko je Donald Trump ponovno postal ameriški predsednik – preselili v Združeno kraljestvo. Med drugim je dejala, da je življenje na Otoku preprosto boljše, komentirala pa je tudi obtožbe iz preteklosti in odnos Hollywooda do skupnosti LGBT+.

Ellen Degeneres in Portia De Rossi sta nepremičnino v vrednosti dobrih 15 milijonov evrov na britanskem podeželju kupili že junija, tam pa sta prvotno nameravali preživeti le nekaj mesecev na leto. Po Trumpovi ponovni izvolitvi v Belo hišo se je par odločil, da se v ZDA ne bo vrnil.

Ellen se je v nedeljo v gledališču Everyman srečala s televizijskim in radijskim voditeljem Richardom Baconom in mu priznala, da se je iz ZDA izselila zaradi Trumpa. »V Združeno kraljestvo sva prispeli dan pred volitvami. Zbudila so naju sporočila prijateljev, da je bil Trump ponovno izvoljen, in v hipu sva se odločili, da ostaneva tukaj,« je po poročanju BBC dejala Degeneresova.

Ellen na družbenih omrežjih objavlja posnetke podeželskega življenja, kjer s soprogo vzrejata kokoši, skrbita za konje, dva tedna sta imeli tudi ovce, preden sta jih prodali, saj so kar naprej bežale. »Preprosto nisva vajeni takšne lepote. Mesta in vasice ter njihova arhitektura so naravnost očarljivi, življenje je preprostejše,« je dejala in dodala, da v Združenem kraljestvu bolje skrbijo za živali, okolje je čistejše, ljudje pa so prijaznejši.

Nekdanja televizijska voditeljica je izrazila skrb nad Trumpovo namero, da v ZDA razveljavijo pravico do poroke med istospolnimi partnerji. Z De Rossijovo sta se odločili, da se bosta poročili tudi v Združenem kraljestvu, če njun zakon v ZDA razveljavijo. Obenem je na turneji leta 2022 poudarila, da Hollywood še vedno ni odprt do skupnosti LGBT+. V pogovoru z Baconom je dejala: »Želim si, da ljudi ne bi bilo več treba biti strah, da so to, kar so. Želim si, da bi živeli v družbi, kjer bi se med seboj sprejemali ne glede na razlike.«

Ellen je v odgovoru na obtožbe iz preteklih let, da je nesramna in nespoštljiva do svojih zaposlenih, priznala, da je lahko zelo neposredna, a da so naslovnice iz preteklosti le vaba za klike.

ZDA zapustili številni zvezdniki

Poleg Denegeresove se je ob Trumpovi izvolitvi iz ZDA izselila tudi Eva Longoria, zvezdnica serije Razočarane gospodinje. Po navedbah portala New York Post se je za odhod odločila že pred rezultati predsedniških volitev; kot je takrat dejala, bodo ZDA postale grozljive, če bo Trump držal obljube iz svoje kampanje.

Eva Longoria, sicer rojena v Teksasu, zdaj del časa živi v Srednji Ameriki, del pa v Evropi. FOTO: Stephane Mahe/Reuters

Komedijantka in igralka Rosie O’Donnell se je marca preselila na Irsko z najmlajšo hčerko Dakoto. Goreča nasprotnica Trumpove politike je zaprosila za irsko državljanstvo, v ZDA pa se ne namerava vrniti, dokler se politično stanje ne izboljša in država ponovno postane varna, poroča New York Post.

ZDA sta v zadnjih letih zapustila tudi Richard Gere, zvezdnik filmske klasike Čedno dekle, in Gabriel Macht, znan po svoji vlogi v televizijski seriji Nepremagljivi dvojec. Čeprav sta oba igralca glasna nasprotnika ameriškega predsednika, za svoj odhod iz ZDA nista navedla Trumpove zmage na volitvah.