Oddaja Stephena Colberta ukinjena

Televizijska mreža CBS je na veliko presenečenje občinstva naznanila, da se z maja prihodnje leto s sporeda poslavlja pogovorna oddaja The Late Show with Stephen Colbert. Voditelj je novico sporočil na snemanju, še pred uradno izjavo televizijske mreže. »Ne bom zamenjan. Vse bo preprosto izginilo. To je fantastično delo, želel bi si, da bi ga dobil kdo drug,« je priznal občinstvu v studiu. CBS termina namreč ne bo nadomestil, kar pomeni, da bo televizijska mreža prvič po letu 1993 ostala brez tovrstne večerne pogovorne oddaje.

Razlogi za omenjeno odločitvijo naj bi bili povsem finančne narave, nikakor pa niso, zatrjujejo pri CBS, povezani »z rezultati ali vsebino oddaje«. Toda vrstijo se ugibanja, ali ukinitev vendarle ni politično motivirana; ko so zapisali pri BBC-ju, je težko spregledati dejstvo, da so odločitev sprejeli le dva tedna po tem, ko je matična družba CBS Paramount poravnala tožbo z Donaldom Trumpom. Poravnavo je v oddaji nedavno kritiziral tudi Colbert in jo oklical za »veliko, debelo podkupnino«, ob tem pa dejal, da podjetju spričo tega ne zaupa več.

The Late Show, ki si je letos prislužila šesto nominacijo za emmyja, je CBS leta 1993 sicer ustvaril kot konkurenco NBC-ju. Gledanost naj bi ji, poročajo ameriški mediji, rastla.