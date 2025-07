Macronova ameriško komentatorko tožita zaradi obrekovanja

Francoski predsednik Emmanuel Macron in njegova soproga Brigitte Macron tožita Candace Owens zaradi obrekovanja. Ameriška komentatorka trdi, da predsednikova dejanja narekuje ameriška obveščevalna agencija CIA, za njegovo ženo pa pravi, da se je rodila kot moški.

Par je tožbo proti Owensovi vložil v sredo na sodišče v Delawaru. Tožilstvo trdi, da ju je komentatorka obrekovala, da bi si na družbenih platformah zagotovila večje občinstvo in zaslužila več denarja. Po poročanju Guardiana je Owensova leta 2024 dejala, da je o transspolnosti Macronove tako prepričana, da bi za to stavila svoj profesionalni ugled. Odtlej je trditve okrepila in celo pripravila podcast v osmih delih z naslovom Becoming Brigitte, trdi tožilstvo.

Par v tožbi navaja, da sta od Owensove večkrat zahtevala preklic tovrstnih izjav, saj so dokazano lažne, a jih je komentatorka zavrnila in se iz njiju norčevala ter s tem podžgala svojo »razjarjeno bazo oboževalcev«, navaja Guardian. Predstavnik Owensove je v izjavi dejal, da ne namerava »utihniti«.

»To je primer, ko tuja vlada napada ameriško neodvisno novinarko in njeno pravico do svobode govora. Candace je Brigitte Macron večkrat prosila za intervju. Namesto da bi Owensovi dala izjavo, Brigitte novinarko raje ustrahuje in si jo želi podrediti. Politiki v Franciji lahko ustrahujejo novinarje, ampak to ni Francija. To je Amerika,« je po navedbah Guardiana še dejal predstavnik Owensove.

Petintridesetletna komentatorka se je že odzvala na tožbo predsedniškega para in v posnetku na družbenih medijih Macronovo pozvala, naj objavi fotografije iz otroštva in ji dejala, da je moški in tudi umrla bo kot moški.

Odpustili so jo zaradi antisemitičnih izjav

Owensova se je rodila leta 1989 v New Yorku, odraščala pa je v Conneticutu. Na politični osi se od leta 2017 identificira kot republikanka, javnosti pa je znana predvsem zaradi svojih radikalnih in skrajnodesnih izjav. Študirala je novinarstvo, kot pripravnica je delala pri reviji Vogue v New Yorku. Leta 2021 se je kot televizijska voditeljica zaposlila pri konzervativni medijski hiši The Daily Wire, kjer so jo marca 2024 odpustili zaradi številnih antisemitičnih izjav in napetih odnosov s sodelavci.

Je ostra kritičarka gibanja Življenja temnopoltih štejejo, mednarodno gibanje #jaztudi, ki se bori proti spolnemu nadlegovanju žensk, pa je po poročanju New York Timesa označila za »neumno«. Čeprav je leta 2015, pred pridružitvijo republikanski stranki, Owensova kritizirala Trumpa, ga je odtlej večkrat imenovala za rešenika Zahodne civilizacije, navaja The Atlantic.

Ljubiteljica teorij zarot je marca 2024 prvič javno zatrdila, da je Macronova skrivaj transspolna ženska, v njenem podcastu Becoming Brigitte pa je nato promovirala istoimensko delo raziskovalnega novinarja Xavierja Poussarda.

Macronova je v preteklosti že vložila tožbo proti osebam, ki so javno trdile, da se je rodila kot moški. Žena francoskega predsednika je leta 2021 tožila Amandine Roy in Natacho Rey, ker sta na platformi youtube objavili posnetek, v katerem trdita, da se je Brigitte rodila z imenom, ki ga danes nosi njen brat Jean-Michel Trogneux. Macronova je z bratom septembra 2024 dobila tožbo, obtoženkam pa je sodišče skupno naložilo 13.000 evrov kazni, a so sodbo kasneje razveljavili. Macronova in Trogeneux sta tožbo nedavno prenesla na francosko kasacijsko sodišče, vrhovno sodišče za civilne in kazenske primere.