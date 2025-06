Francija zahteva takojšnjo prepoved socialnih omrežji za mlajše od 15 let

Francoski predsednik Emmanuel Macron je kot odziv na skrbi javnosti zaradi napada z nožem na eni od srednjih šol včeraj predstavil predlog za prepoved uporabe družbenih omrežij za otroke, mlajše od 15 let. Macron je v intervjuju za France 2 poudaril, da bo dal Evropski uniji tri mesece časa, da o tem doseže dogovor na ravni Unije, sicer bo Francija prepoved uvedla enostransko.

Francija je že sprejela ukrepe za omejitev dostopa do pornografskih vsebin za mladoletnike, zaradi česar je blokiran dostop do nekaterih spletnih mest. Macron je prav tako napovedal, da bo Francija uvedla preverjanje starosti za spletne nakupe nevarnih predmetov, kot so noži.

Predlog je naletel na mešane odzive. Medtem ko nekateri podpirajo strožjo regulacijo za zaščito otrok, drugi opozarjajo na izzive pri izvajanju takšnih ukrepov. Evropska komisija je sicer izrazila podporo Macronovim prizadevanjem za varnejše spletno okolje za otroke, vendar je jasno povedala, da ne bo uvedla enotne prepovedi na ravni EU. Namesto tega se osredotoča na izvajanje zakona o digitalnih storitvah, ki zahteva od velikih platform, da ocenijo tveganja za mladoletnike in uvedejo učinkovite zaščitne ukrepe.

Poleg tega je sedem držav članic, med njimi Francija, Danska in Grčija, pred kratkim pozvalo evropsko komisijo, naj uvede strožje mehanizme preverjanja starosti in določi digitalno starost večine na ravni EU pri 15 letih. Te države menijo, da bi enotna določitev starostne meje olajšala zaščito otrok pred škodljivo vsebino na spletu.

Evropska komisija tudi razvija evropsko orodje za preverjanje starosti, ki bo omogočilo preverjanje starosti uporabnikov brez kršenja njihove zasebnosti. Pilotni projekt tega orodja bo izveden v sodelovanju s petimi državami članicami že julija. Orodje bo del evropske digitalne identitete, ki bo ljudem omogočila popoln nadzor nad njihovimi podatki ter hkrati omogočila avtentikacijo in preverjanje starosti pri uporabi določenih storitev.