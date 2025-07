Evropa v hudi nevarnosti: »Če hočemo biti svobodni, se nas morajo bati«

V nedeljo, na predvečer francoskega državnega praznika, dneva padca Bastilje, je francoski predsednik Emmanuel Macron v obsežnem govoru pred vojaškimi vrhovi pozval k zgodovinskemu povečanju izdatkov za obrambo.

Kot poroča tiskovna agencija AP, je Macron napovedal dodatnih 6,5 milijarde evrov za vojsko v naslednjih dveh letih. Njegov načrt, ki ga bodo morali odobriti še poslanci, predvideva povečanje proračuna za 3,5 milijarde evrov v letu 2026 in za nadaljnje 3 milijarde evrov v letu 2027.

Dolgoročni cilj je še bolj ambiciozen. Macron je dejal, da si bo Francija prizadevala, da bi leta 2027, v zadnjem letu njegovega drugega mandata, za obrambo letno porabila 64 milijard evrov. To bi pomenilo podvojitev zneska v primerjavi z letom 2017, ko je ob nastopu njegovega prvega mandata proračun znašal 32 milijard evrov.

Francoski predsednik Emmanuel Macron poziva k znatnemu povečanju vojaških izdatkov. FOTO: Ludovic Marin/AFP

»Če hočemo biti v tem svetu svobodni, se nas morajo bati. Da bi se nas bali, moramo biti močni,« je dejal Macron.

Ogrožena svoboda in ruska grožnja

Macron je svojo odločitev utemeljil z oceno, da se svet nahaja v prelomnem trenutku. »Od leta 1945 svoboda še nikoli ni bila tako ogrožena, in to tako resno,« je poudaril v svojem govoru. Obsojal je »imperialistične politike, sile, ki si priključujejo ozemlja,« in idejo, da »moč postavlja pravico,« kar so po poročanju portala Euractiv jasne reference na Rusijo.

»Še nikoli doslej ni bil mir na naši celini v tolikšni meri odvisen od odločitev, ki jih sprejemamo zdaj,« je dodal.

Njegovo mnenje deli tudi vojaški vrh. Načelnik generalštaba francoske vojske, general Thierry Burkhard, je v petek dejal, da Rusija trenutno vidi Francijo kot svojega »glavnega nasprotnika v Evropi« in da predstavlja »trajno grožnjo«.

Načrt predvideva povečanje obrambnega proračuna za 6,5 milijarde evrov v dveh letih. FOTO: Joel Saget/AFP

Po navedbah agencije AP je Burkhard opozoril na ruske dejavnosti, ki segajo daleč onkraj Ukrajine: od motenja satelitov in vohunjenja do sabotaž podmorske infrastrukture ter dezinformacijskih kampanj v Franciji in Afriki.

Strateška negotovost in jedrsko vprašanje

Čeprav je vojna v Ukrajini osrednji razlog za skrb, je Macron kot vir nevarnosti navedel tudi vojne na Bližnjem vzhodu, terorizem, kibernetske napade in, kar je pomembno, »obliko negotovosti, ki so jo dodale Združene države«. Ta izjava sovpada z napetostmi v trgovinskih odnosih med EU in ZDA.

Kot je poročal Guardian, je Macron nedavno pozval EU, naj »odločno brani evropske interese« pred grožnjami predsednika Trumpa z uvedbo novih carin, kar kaže na širšo željo po evropski strateški avtonomiji.

V luči teh groženj je Macron sprožil tudi pomembno razpravo o vlogi francoskega jedrskega orožja. Svojim vojaškim in obrambnim uradnikom je naročil, naj začnejo »strateški dialog« z evropskimi partnerji o tem, kako bi lahko francoski jedrski arzenal prispeval k zaščiti celotne Evrope.

Po Macronovih besedah svoboda od leta 1945 še nikoli ni bila tako resno ogrožena. FOTO: Ludovic Marin/AFP

Ta poteza sledi nedavnemu dogovoru med Francijo in Veliko Britanijo o sodelovanju na področju jedrske obrambe.

Notranjepolitični odzivi in nujna žrtvovanja

Macronov poziv k povečanju vojaških izdatkov je naletel na različne odzive doma. Medtem ko konservativne in skrajno desne stranke podpirajo večje vlaganje v vojsko, levica po poročanju portala France 24 vladi očita, da žrtvuje težko pridobljene socialne pravice za vojaške namene.

Macron je vztrajal, da lahko Francija najde denar za vojsko, čeprav se hkrati spopada z visokim javnim dolgom. »Narod vas potrebuje,« je dejal vojakom. »Vsi se bomo morali žrtvovati. Svoboda ima svojo ceno.«

Francoski obrambni minister Sébastien Lecornu je v nedeljskem intervjuju za časnik La Tribune Dimanche poudaril, da mora Francija več vlagati tudi v obrambno tehnologijo in usposabljanje inženirjev, da bi ostala konkurenčna.

Do leta 2027 naj bi Francija za obrambo letno porabila 64 milijard evrov. FOTO: Joel Saget/AFP

»Velike sile na skrivaj delajo na kvantnih računalnikih, ki bi lahko jutri revolucionirali bojišče. Ali želimo ostati v igri?« se je vprašal.

Macron je po poročanju portala Euractiv pozval tudi k »mobilizaciji« vseh vladnih resorjev in nakazal, da bo predstavil načrt za mobilizacijo mladih, ki bi jim morali dati »priložnost, da služijo državi«.